سودانيات يروين كيف تعرضن للاغتصاب على يد مسلحين خلال هجمات عرقية

اغتصب مسلحون شابة عمرها 24 عاما في منزلها على بعد خطوات من والدتها.

فتاة أخرى تبلغ من العمر 19 عاما اختطفها أربعة رجال وتناوبوا الاعتداء عليها على مدى ثلاثة أيام. وخطف آخرون ناشطة في مجال حقوق المرأة عمرها 28 عاما من أمام منزلها ثم اغتصبوها خلال احتجازها لساعات في منزل مهجور.

والثلاث من بين 11 شابة من المساليت أجرت رويترز مقابلات معهن وقلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في أثناء الحرب في السودان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وأضفن أن الاعتداءات وقعت خلال هجمات استمرت لأسابيع في وقت سابق من هذا العام في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقالت تسع منهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي وأكدت النساء الـ11 جميعا أنهن تعرضن للاعتداء تحت تهديد السلاح. فيما أشارت ثلاث أخريات إلى أنهن رأين نساء يتعرضن للاغتصاب.

وكانت رويترز قد أوردت في وقت سابق تفاصيل عن المذبحة التي وقعت في الجنينة في الفترة من أواخر أبريل نيسان إلى منتصف يونيو حزيران عندما استهدفت قوات الدعم السريع وحلفاؤها المساليت، وهي قبيلة من أصل أفريقي داكنة البشرة كانت تشكل غالبية سكان المدينة قبل طرد معظمهم منها.

وصف الناجون كيف ذُبح مدنيون في منازلهم وفي الشوارع وفي وادي النهر حيث اصطادهم القناصة، وقضوا عليهم بأسلحة آلية وقطعوهم بالسيوف وأحرقوا أناسا أحياء في منازلهم

ووصف الناجون كيف ذُبح مدنيون في منازلهم وفي الشوارع وفي وادي النهر حيث اصطادهم القناصة، وقضوا عليهم بأسلحة آلية وقطعوهم بالسيوف وأحرقوا أناسا أحياء في منازلهم.

وفي أوائل نوفمبر تشرين الثاني، شنت قوات الدعم السريع ومقاتلو الميليشيات العربية موجة أخرى من الهجمات العرقية في المدينة، حسبما أفادت رويترز في الآونة الأخيرة.

ومن بين الناجيات من الهجمات السابقة فتاة عمرها 15 عاما، وروت كيف قُتل والداها أمام عينيها ومعاناتها من محنة استمرت لساعات اغتصبها خلالها خمسة من مقاتلي قوات الدعم السريع هي وصديقة لها قبل أن يطلقوا النار على صديقتها ليردوها قتيلة.

ويقدم هذا التقرير تفاصيل من روايات نساء أخريات من المساليت قلن إنهن تعرضن للاغتصاب. وبالنظر إلى التقارير عن الاغتصاب التي استشهدت بها المنظمات الدولية، تشير الاتهامات إلى استهداف قوات الدعم السريع والقوات العربية المتحالفة معها في الجنينة نساء المساليت على وجه الخصوص بالاعتداء الجنسي.

وقالت جميع النساء الاحدى عشرة اللائي أجريت المقابلات معهن من أجل هذا التقرير إن الرجال الذين اعتدوا عليهن كانوا يرتدون الزي العسكري لقوات الدعم السريع أو العباءات والعمائم التي يرتديها عادة رجال الميليشيات العربية.

وأجريت مقابلات مع النساء – وجميعهن في سن المراهقة أو العشرينات – في مدينة أدري التشادية بالقرب من الحدود السودانية في يوليو تموز وأغسطس آب. وتحدثن جميعهن شريطة عدم الكشف عن هوياتهن خوفا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب أو الخوف من الانتقام.

ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من كل تفاصيل رواياتهن. لكن في كثير من الحالات، أكد الأقارب والأصدقاء بعض جوانب قصصهن.

وهناك جوانب مشتركة تتكرر في رواياتهن إذ قالت جميعهن تقريبا إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل عدة رجال.

ذكرت ثماني نساء أن المعتدين تحدثوا عن هويتهن العرقية على وجه التحديد وانتمائهن لقبيلة المساليت أو وجهوا السباب للمساليت وغيرهم من غير العرب ذوي البشرة الأكثر سمرة

وذكرت ثماني نساء أن المعتدين تحدثوا عن هويتهن العرقية على وجه التحديد وانتمائهن لقبيلة المساليت أو وجهوا السباب للمساليت وغيرهم من غير العرب ذوي البشرة الأكثر سمرة.

ويعتقد بعضهن أن السبب في استهدافهن هو عملهن في الدفاع عن حقوق سكان دارفور. وقالت ثلاث نساء لرويترز إنهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان بينما ذكرت رابعة أنها متزوجة من أحد المدافعين عن النازحين.

وذكرت ناجيات من أحدث الهجمات على المساليت في الجنينة في أوائل نوفمبر تشرين الثاني وقوع حوادث عنف جنسي. وقالت ثلاث نساء إنهن شهدن ارتكاب قوات الدعم السريع أو الميليشيات العربية اعتداءات جنسية.

وقالت امرأة أخرى اسمها حنان إدريس (22 عاما) إنها وأختها نجتا بأعجوبة من الاغتصاب في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. واختلقتا قصصا للإفلات إذ قالت حنان إنها كانت في دورتها الشهرية بينما قالت أختها لرجال الميليشيا إنها مصابة بفيروس الإيدز.

وأضافت حنان “لقد أرادوا اغتصابنا”، ونجحت قصتاهما في إبعاد الرجال لكن المهاجمين انهالوا عليهما بالضرب ونهبوا منزلهما قبل أن يغادروا، حسبما قالت حنان.

ونفى الأمير مسار أصيل، الزعيم القبلي العربي في الجنينة اتهامات الاغتصاب ووصفها بأنها “أكاذيب فارغة”. وأصيل هو زعيم قبيلة الرزيقات، إحدى أكبر القبائل العربية في غرب دارفور والتي ينحدر منها العديد من قادة قوات الدعم السريع.

وقال أصيل في مقابلة عبر الهاتف إن التقاليد القبلية العربية تحرم الاعتداء الجنسي وتمنع العرب من الزواج من المساليت، وبالتالي لا يمكن أن يرتكب أبناء قبيلته جرائم الاغتصاب الجماعي.

وأضاف أصيل “إذا كنت لا أقبل الزواج من امرأة من المساليت، فلماذا أذهب وآخذها بالقوة؟”.

واتهم أصيل المساليت بأنهم هم من بدأوا الصراع مما أجبر العرب على الرد.

ولم ترد قوات الدعم السريع على الأسئلة التفصيلية لهذا التقرير. وقالت إن العنف ضد المدنيين في دارفور سببه نزاعات قبلية وحملت الجيش السوداني مسؤولية تأجيج القتال. وفيما يتعلق بالصراع الأوسع في السودان الذي اندلع في أبريل نيسان، قالت القوات شبه العسكرية إنها ترفض أي انتهاكات ضد المدنيين.

وتأتي تقارير الاعتداء الجنسي وسط الحرب التي اندلعت في أبريل نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف وتشريد ما يزيد عن ستة ملايين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

كما تسبب ذلك في تصاعد أعمال العنف في دارفور، المنطقة الواقعة غرب السودان حيث تتمتع قوات الدعم السريع بقاعدة قوية. وابتليت المنطقة بصراع دام لعقود كان مدفوعا في كثير من الأحيان بالتنافس على الأراضي والمياه والموارد الشحيحة الأخرى.

أفادت هيومن رايتس ووتش بأن عشرات النساء تعرضن للاغتصاب خلال أحداث العنف في الجنينة في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أنه تم استهدافهن بسبب انتمائهن لقبيلة المساليت

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن عشرات النساء تعرضن للاغتصاب خلال أحداث العنف في الجنينة في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أنه تم استهدافهن بسبب انتمائهن لقبيلة المساليت.

وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إنها تلقت تقارير موثوقة من أنحاء السودان عن أعمال عنف جنسي مرتبطة بالصراع شملت ما لا يقل عن 105 ضحايا. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في يوليو تموز إنها تحقق في الأعمال العدائية في دارفور، بما في ذلك التقارير عن عمليات القتل والاغتصاب والجرائم ضد الأطفال.

وقالت نويل كوينيفت أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب إنكلترا في بريطانيا إن روايات الاغتصاب التي قدمتها النساء اللاتي تحدثت إليهن رويترز يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ويحظر العنف الجنسي في الصراعات.

وأضافت كوينيفت أنه يبدو أن العنف الجنسي، كما ورد في تقارير رويترز ومنظمات الإغاثة “منتشر على نطاق واسع”. وأردفت أنه بموجب نظام روما الأساسي، فإن العنف الجنسي واسع النطاق أو المنهجي بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

* “لم أكن أريد هذا الطفل”

كانت أم شابة تربي طفلتها بمفردها تعيش في منزل والديها في التضامن، وهي منطقة تسكنها أغلبية من المساليت في الجنينة. في الثامن من يونيو حزيران، أي بعد حوالي ستة أسابيع من بدء القوات العربية مهاجمة مناطق المساليت، اقتحم مقاتلو قوات الدعم السريع وعناصر الميليشيات العربية الحي.

واقتحمت قوة منزلهم وأشعلت فيه النيران. وتمكنت هي وطفلتها ووالدتها من الفرار. لكن لم ينج والدها البالغ من العمر 60 عاما إذ علمت لاحقا من أعمامها أن المسلحين أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا بينما كان يركض بحثا عن ملجأ.

وبعد ثلاثة أسابيع في 27 يونيو حزيران، قررت الشابة البالغة من العمر 24 عاما ووالدتها المغامرة بالعودة إلى منزلهما المحترق لجلب ما تبقى من أغراضهما، لكنهما واجهتا في الطريق مجموعة من الرجال الملثمين من الميليشيات العربية وتبعهما اثنان إلى المنزل.

وأخذ المسلحان – وكلاهما كانا يرتديان الملابس التقليدية للقبائل العربية – يستجوبان الشابة وأمها بأسئلة مثل: هل كانتا تخبئان مقاتلين من المساليت وأسلحة؟

وأضافت أن الرجلين أمراهما بعد ذلك بالجلوس على الأرض وقالا إنهما سيقتلاهما وطلبا منهما النطق بالشهادة.

وبدلا من ذلك، أمسك الرجلان بذراع الشابة ودفعاها إلى غرفة وهدداها بالسلاح عندما قاومت.

وقالت إن جدران الغرفة كانت سوداء اللون وتفوح منها رائحة الخشب المحروق. ونزع المسلحان ملابسها ووقفت والدتها عند الباب المفتوح تصرخ وتطلب منها أن تقاوم. ووجه المسلحان أسلحتهما نحو الأم وهددوها بإطلاق النار عليها.

تناوب رجلان على اغتصاب شابة واستمر الاعتداء حتى دخل رجل ثالث إلى المنزل وأوقفهما وأمر الجميع بالخروج من المنزل

ثم تناوب الرجلان على اغتصاب الشابة واستمر الاعتداء حتى دخل رجل ثالث إلى المنزل وأوقفهما وأمر الجميع بالخروج من المنزل. وطارد اثنان من رجال الميليشيات الشابة ووالدتها وقاموا بضربهما وجلدهما.

وكانت الشابة واحدة من ثلاث من المساليت وصفن ما تعرضن له لدى عودتهن إلى منازلهن المتضررة بعد هجمات شنتها القوات العربية. وتحدثت عن ذلك في مقابلة أجرتها خارج خيمتها في المخيم بأدري، وكانت ابنتها تلعب حافية القدمين في مكان قريب.

وقالت إنها أخبرت قريبتها بما حدث لها بعد مدة قصيرة من وقوع الاعتداء. وأجرت رويترز أيضا مقابلة مع قريبتها في أدري. وقدمت رواية مطابقة للقصة وقالت إنها نفسها تعرضت للاغتصاب.

وبعد أيام من الاعتداء، فرت الشابة إلى تشاد مع ابنتها. وقالت إنها بدأت تعاني في يوليو تموز من الصداع والدوار والغثيان. وأسرت إلى قريبتها بمخاوفها من أن تكون حبلى.

وبعد أن أكد الاختبار الحمل، ذهبت إلى المركز الطبي في المخيم وحصلت على دواء استخدمته للإجهاض. وأكدت امرأة تعمل مع الناجيات من حوادث الاغتصاب في المخيم أنها رأت الشابة تتلقى الدواء.

وقالت الشابة “بكيت لثلاثة أيام” بعد أن علمت بالحمل. وأضافت “لم أستطع الأكل أو النوم. لم أكن أريد هذا الطفل”.

* “تركوني في اليوم الرابع”

قالت فتاة عمرها 19 عاما لرويترز إن أول محنة لها مع قوات الدعم السريع والميليشيات العربية وقعت خلال هجوم عرقي قبل سنوات.

في عام 2016، أطلق مقاتلو قوات الدعم السريع والميليشيات النار على والدها، وهو تاجر من الجنينة، وأصابوه في مخيم للنازحين شرق المدينة. وأضافت أنها شاهدت بعد ذلك المقاتلين يقذفونه في فرن خبز ليحترق حتى الموت.

في 15 يونيو حزيران هذا العام، كانت الشابة وإخوتها الخمسة الصغار ووالدتهم من بين الآلاف من سكان المساليت في الجنينة الذين حاولوا الفرار بشكل جماعي إلى قاعدة للجيش السوداني في شمال المدينة وسط هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات العربية. لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى هناك بعد تعرضهم لإطلاق نار كثيف.

وقالت الفتاة إنها شاهدت والدتها تسقط قتيلة في الشارع بعد إصابتها بنيران القناصة. وفي ظل الفوضى، انفصلت الفتاة عن إخوتها.

وفي صباح اليوم التالي يوم 16 يونيو حزيران، قالت إنها كانت تفر من المدينة على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى تشاد عندما أمسك بها مسلحون هي وثلاث شابات أخريات.

وأوضحت أن الرجال غطوا وجهها بوشاح وحملوها هي والأخريات إلى سيارة دفع رباعي واقتادوهن إلى كوخ بدائي مصنوع من أغصان الأشجار به حشايا على الأرض.

وأُخذت إلى غرفة بمفردها، وهناك تناوب أربعة مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع على اغتصابها. وفي اليوم التالي، اغتصبها اثنان مرة أخرى. وفي اليوم الثالث، تعرضت للاغتصاب مجددا على يد أحد الرجال.

وقالت في مقابلة أجريت معها في أدري في خيمة مصنوعة من العصي والقماش والأغطية البلاستيكية “اغتصبوني لثلاثة أيام”.

وأضافت أنه عندما حاولت المقاومة، ضربها الرجال وجلدوها. ورفعت كم عباءتها السوداء لتظهر ندبة داكنة عميقة جراء الضرب على ذراعها.

قالت وهي تنفجر بالبكاء “تركوني في اليوم الرابع”.

وتابعت أن الرجال ألقوها في الشارع وأقنعت امرأة مسنة سائقا عابرا بتوصيل الفتاة إلى أدري.

والفتاة من بين ثلاث نساء أجرت رويترز مقابلات معهن وقلن إنهن تعرضن للاعتداء في أثناء محاولتهن الهروب من الجنينة. وأكدت شقيقتها البالغة من العمر 17 عاما، والتي كانت تجلس بجوارها في الخيمة بمخيم للاجئين، تفاصيل من روايتها قبل الاغتصاب وبعده بما في ذلك تفاصيل وفاة والديهما.

ثلاث نساء أجرت رويترز مقابلات معهن قلن إنهن تعرضن للاعتداء في أثناء محاولتهن الهروب من الجنينة

تمكن جميع الأشقاء الستة من الوصول إلى أدري. ومع وفاة والديها، قالت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما إنها باعتبارها الأكبر سنا تتولى هي تربية أشقائها الخمسة والأصغر عمره سبع سنوات.

وفروا للنجاة بأرواحهم بلا شيء تقريبا. وقالت الفتاة إن الملابس الوحيدة التي تملكها الآن هي الرداء الأسود الذي كانت ترتديه عندما تعرضت للاغتصاب.

* “شعرت وكأنني أختنق”

في ظهيرة أحد أيام أوائل يونيو حزيران اقتاد سبعة مسلحين، بعضهم يرتدي زي قوات الدعم السريع وآخرون يرتدون عباءات وعمامات، ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 28 عاما في شاحنة صغيرة بعدما اعترضوا طريقها وهي تغادر منزلها.

وقالت إن رجلين يرتديان الزي العسكري لقوات الدعم السريع قاما بتقييدها، بينما عصب ثالث عينيها بوشاحها. وقيدوا يديها قبل ضربها والتحرش بها ودفع رأسها إلى أرضية السيارة. وأضافت “شعرت وكأنني أختنق”.

وكان وجهها معروفا في الجنينة إذ كانت تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد قوات الدعم السريع والميليشيات العربية لمهاجمتها المدنيين في المدينة، حسبما أوضحت. وقالت إن الرجال يعرفون اسمها ولاحظت أن أحدهم كان لديه صورة لها على هاتفه.

وقاموا بضربها وجلدها بالسوط خلال توجههم بالسيارة إلى مكان بعيد. ثم توقفوا واقتادوها إلى منزل مهجور. وقالت إنها تعرضت هناك للاغتصاب على يد عدة رجال بينما كانت محتجزة معصوبة العينين لساعات.

وأضافت أن المنزل كان يعج بصوت ضحكات الرجال وتنتشر فيه رائحة الكحول ودخان السجائر. وسمعت أحد الرجال يتفاخر بأنه قتل تسعة أشخاص، وقال آخر إنه اغتصب فتاة عذراء، فيما تفاخر ثالث باغتصاب عدد من النساء أكثر مما يستطيع حصره.

وتابعت الناشطة أن المعتدين رددوا مرارا كلمات تنم عن عنصرية خلال تلك التجربة المروعة، وتذكرت كيف أنه بعدما احتجزوها، وجه الرجال إهانات عنصرية لقبيلة المساليت وهددوا بقتل الرجال والاعتداء على النساء.

وتذكرت وهي تحكي أن أحد الرجال قال في وقت لاحق إن “النوبة” سينجبون أطفالا منهم، وهي كلمة تستخدم بين القبائل العربية في غرب دارفور للإشارة إلى “العبيد”.

أعادها الرجال إلى منزلها وألقوا بها خارجه على جانب الطريق في وقت متأخر من الليل. وبسبب الصدمة، بقيت هناك حتى الفجر. وقالت لرويترز إن والدها عثر عليها وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر.

قالت المرأة طويلة القامة والدموع تتلألأ في عينيها العسليتين وهي تمسح وجهها بثوبها الأحمر السوداني التقليدي “عشت أياما صعبة جدا”.

وتمكنت من الخروج من الجنينة يوم 12 يونيو حزيران بمساعدة سائق عربي. وحدث الاعتداء الجنسي بعد عدة مداهمات على منزلها من قبل قوات الدعم السريع ومقاتلي الميليشيات في حي الشاطئ الذي تسكنه عرقيات مختلفة بشرق الجنينة عقب اندلاع القتال في المدينة في أواخر أبريل نيسان. وأضافت أن العشرات من أفراد عائلتها ماتوا أو فقدوا ومن بينهم عمها الذي قُتل.

تمنع الوصمة المرتبطة بالاغتصاب من طلب العلاج الطبي أو البوح بما حدث للفتاة لأفراد الأسرة وحتى لوالدتها

ومنعتها الوصمة المرتبطة بالاغتصاب من طلب العلاج الطبي أو البوح بما حدث لها لأفراد الأسرة وحتى لوالدتها. وهي واحدة من ثماني نساء على الأقل قلن لرويترز إنهن لم يطلبن المساعدة الطبية بعد تعرضهن للاعتداء الجنسي، ويرجع ذلك في الغالب إلى الخوف من الوصمة الاجتماعية أو صعوبة الحصول على الرعاية.

وقالت “كنت أخاف التحدث إلى أي شخص وأن ينتشر الكلام عما حدث”، مضيفة أنه في السودان “هناك تقاليد اجتماعية تعتبر أي فعل من هذا القبيل مصدرا للعار”.

* “أتذكر الصراخ بشدة”

إنهن شابات طموحات من قبيلة المساليت جميعهن في العشرين من العمر. ووصفت كل واحدة منهن تعرضها للوقوع في براثن المسلحين.

قالت إحدى الطالبات إنها انفصلت عن عائلتها في 15 يونيو حزيران أثناء محاولة جماعية فاشلة للوصول إلى ملاذ آمن في قاعدة الجيش السوداني. فقد أمضت ساعات تتجول في أحياء الجنينة المحترقة. وقالت إن مقاتلي قوات الدعم السريع وأفرادا من ميليشيات عربية انتشروا في الشوارع بحثا عن أفراد من قبيلة المساليت، وهم يهتفون “أنباي”، وهي لفظة تحقيرية تعني العبيد.

وقالت “كانت هناك حرائق هائلة ودخان ودمار في كل مكان”.

ولاذت الطالبة بمبنى شاغر في الضواحي الغربية للمدينة مع نساء أخريات. وقالت إن مقاتلا مسلحا فاتح البشرة يرتدي ملابس عربية تقليدية ويعتمر عمامة بيضاء اعتقلها هناك. وأدخلها غرفة خاوية تحت تهديد السلاح وأطلق النار في الهواء مرات.

وتوسلت إليه ألا يؤذيها. وتتذكر إنها قالت “أنا مثل أختك”. بدأ يتحرش بها ويهددها بالقتل. وقالت الشابة إن المسلح من الميليشيات العربية تجرد من سرواله واغتصبها.

وتتذكر رائحته. وبعد مغادرته بدأت تتقيأ وتملكها بكاء محموم. وقالت لرويترز في أدري وهي تحملق في الفراغ “شعرت أنها نهاية العالم وخسرت كل شيء”.

وأضافت “أواجه صعوبة في النوم… أتذكر أنني كنت أصرخ بشدة. أتذكر الجثث في الشوارع”.

وما أشبه قصتها بما روته طالبة من قبيلة المساليت تدرس الاقتصاد، في العشرين أيضا من عمرها. ففي 28 أبريل نيسان، بعد وقت قصير من بدء القتال في المدينة، اقتحم خمسة رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع وآخرون يرتدون ملابس عربية منزل أحد ذويها. وقالت إن حريقا كان قد أتى على المنزل قبل أيام، وكانت هناك لإنقاذ ما استطاعت. وسألها الرجال عن القبيلة التي تنتمي إليها.

وكذبت ولم يصدقوها حين أنكرت أنها من المساليت وقالوا لها إنها “نوبا”، وهي مؤنث لفظة أنباي التحقيرية. وقالت إنهم طرحوها أرضا واغتصبها رجلان يرتديان الزي العربي التقليدي.

وسردت المرأة الثالثة من المساليت رواية مماثلة. وكانت طالبة متفوقة في المدرسة الثانوية وكانت تعتزم دراسة الطب. وقالت إنها وقعت في يد ثلاثة رجال أثناء محاولتها انقاذ بعض المتاع من منزلها صباح يوم الثالث من يونيو حزيران.

وقالت إنهم كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع وإنها تتذكر رؤية الشارة المكتوبة بالعربية المميزة لقوات الدعم السريع. وسألوها عن القبيلة التي تنتمي إليها. وكذبت قائلة إنها من قبيلة أخرى غير المساليت. لكنها قالت إنها حين لم تتمكن من التحدث بلغة القبيلة التي أدعت الانتماء إليها خلصوا إلى أنها من المساليت. وبدأوا في مناقشة الاختيار بين قتلها أو اغتصابها.

وقيدها الرجال من يديها ورجليها بما كانت ترتديه من أوشحة، ثم اغتصبها الثلاثة حتى فقدت وعيها.

وحين استعادت وعيها كانت وحيدة، تنزف ولا تستطيع الحركة. وعاد الرجال. واقترح أحدهم قتلها، لكن آخر طلب إعادتها إلى عائلتها “النواب”، في كلمة تحقيرية أخرى تشير إلى العبيد.

ثم شعرت بألم في كل جسدها. وفي طريقها إلى تشاد في 15 يونيو حزيران، قالت إنها واجهت مجموعة من قوات الدعم السريع والمقاتلين العرب الذين ضربوها وأخذوا ما كان معها من هاتف ونقود وملابس وأحذية. وسارت حافية القدمين إلى مخيم اللاجئين.

وتعيش الآن في خيمة في أدري، وتقول إنها مفلسة وتواجه صعوبات في النوم.

وقالت المرأة النحيلة غائرة الوجنتين “أتمنى الموت وكفى… انتهت حياتي”.

* “الموت رحمة لي”

واختبأت مدافعة عن حقوق المرأة، تبلغ من العمر 25 عاما، بعد اندلاع القتال في الجنينة في أواخر أبريل نيسان. وقالت كغيرها من المحامين والأطباء وأفراد آخرين من المساليت الذين أجرت رويترز مقابلات معهم، إنها تخشى أن تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

وشنت الناشطة حملة ضد العنف الذي تعرضت له قبيلة المساليت في الجولات السابقة من الصراع وشعرت أن ذلك يعرضها لخطر متزايد. وصدقت مخاوفها.

وعلمت الناشطة من عائلتها أن مقاتلي قوات الدعم السريع هاجموا منزلها في منطقة الثورة التي تسكنها غالبية من المساليت بقذائف صاروخية. وقُتل شقيقها الأصغر وأصيبت شقيقتها بجروح خطيرة وأصيب والدهم.

ووقعت شقيقة أخرى في أيدي المقاتلين الذين قالوا للأسرة إنهم لن يطلقوا سراح الفتاة البالغة من العمر 15 عاما ما لم تسلم ناشطة حقوق الإنسان نفسها.

أخذ مسلحون نشاطة إلى حاوية شحن قذرة. وهناك، تناوب رجلان مسلحان يرتديان زي قوات الدعم السريع على اغتصابها لثلاث ساعات

وحكت أنها، خوفا على سلامة شقيقتها، سلمت نفسها خلال تفتيش قوات الدعم السريع لسوق المدينة. وأخذها المسلحون إلى حاوية شحن قذرة. وهناك، تناوب رجلان مسلحان يرتديان زي قوات الدعم السريع على اغتصابها لثلاث ساعات. وأضافت أن أكثر من عشرة مقاتلين آخرين من قوات الدعم السريع كانوا في مكان قريب إلى جانب ثلاث شاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات.

وقالت الناشطة التي كانت ترتدي ثوبا داكنا “صرخت وقلت اقتلني… الموت رحمة لي”. وأضافت أنها ما زالت تعاني من نوبات بكاء لا تستطيع السيطرة عليها.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الاغتصاب اُستخدم كسلاح حرب على مر السنين في السودان.

وتعمل الناشطة مع منظمة (جذور) غير الحكومية لحقوق الإنسان ولرصد الانتهاكات التي تقدم الدعم للناجيات من العنف الجنسي وتوثق انتهاكات الحقوق من قبل الأطراف المتحاربة في الصراعات المستمرة منذ فترة طويلة في السودان.

وقالت إنها قبل اندلاع الحرب هذا العام، كانت تعمل مع النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب في السنوات القليلة الماضية في الهجمات على مخيمات النازحين في الجنينة وما حولها.

وقالت “ما يحدث الآن يشبه السنوات الماضية، لكن على نطاق أوسع بكثير”.

وقالت مساعدة طبية من المساليت، (27 عاما)، إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قوات الدعم السريع والمقاتلين العرب قبل عامين في هجوم على مخيم للنازحين شرق الجنينة. وأشارت إلى ندبة لجرح في إصبعها قالت إن مهاجما كان يحمل سكينا تسبب فيه.

وفي 15 يونيو حزيران من هذا العام، قالت إنها كانت تحتمي في مخيم آخر للنازحين في المدينة مع أهل زوجها حين وصل رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع وأطلقوا النار على عدد من رجال المساليت. وتعرف عليها المقاتلون على أنها زوجة أحد الناشطين المساليت، ووضعوا سكينا على رقبتها وطالبوها بأن تفصح عن مكان زوجها.

وقالت إنها حين نفت علمها بمكانه، أحاط بها أربعة رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع وبدأوا في ضربها. ونزع أحدهم غطاء رأسها ودسه في فمها لكتم صراخها. وركلها آخرون في الصدر والحوض.

وقالت إن ثلاثة رجال تناوبوا على اغتصابها لبضع ساعات. ونزفت بشدة وعانت من ألم شديد في جسدها.

وقالت المساعدة الطبية وهي ترتدي ملابس وأحذية بالية حصلت عليها في أدري “كان لدي إحساس بالخدر التام… عجزت تقريبا عن الحركة. كنت مثل جثة هامدة لا حياة فيها”.

(رويترز)