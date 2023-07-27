سوريا: أجهزة الأسد الأمنية تحاول اعتقال ناشطة موالية لانتقادها النظام

دمشق -«القدس العربي» : شاركت الكاتبة السورية والناشطة في “الحزب القومي السوري الاجتماعي” لمى عباس، الموالية للنظام ليل الأربعاء – الخميس، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مقطعا مرئيا، قالت إنه أثناء محاولة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري اعتقالها.

وقالت لمى في منشور على صفحتها الشخصية: “تم اقتحام منزلي ومحاولة اعتقالي، الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار، سنبقى صوت الشعب، تحيا سوريا”. وأظهر المقطع المصور حالة من التوتر والجدل في منزل يحاول أهله منع جهات أمنية من دخول المنزل.ووفق المقطع المرئي، الذي بدا وكأنه مسرب، تجادلت ابنة عباس مع العناصر مستنكرة مداهمة المنزل ومحاولة اعتقال والدتها، وقالت بصوت غاضب: إذا اعتقلت لمى عباس في مليون لمى عباس.. بجبلك مليار لمى عباس…”.

وأضافت “بتفوت على البيت الساعة 2 بالليل حقي شوف مذكرة إحضار، ونحنا ببلد قانون!!!، مو من حقك تفوت على البيت بالليل وتاخد أمي أمام عيون الدنيا كلها”. وتابعت لمى عباس عن ابنتها، موجهة الكلام للقوات المداهمة “ما إلكن شغل عنا.. خبروه للعقيد لؤي بدو شي من عنا بشرف هو بياخذه”.

وكانت عباس قد خرجت ببث مباشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، دعت فيه إلى توحد جميع السوريين، وقالت لا أحد يستطيع أن يهزمنا ولا حتى السلطة، وهاجمت في بثها النظام السوري احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي المزري الذي وصلت إليه البلاد. وحول الحرائق التي شبت في كل من سوق ساروجة في دمشق والساحل السوري، قالت عباس إنها حرائق مفتعلة، حيث قالت “الإيد اللي حرقت ساروجة نفسها الإيد اللي حرقت الساحل، نفس التوجّه وذات الهدف”. وتابعت في منشور آخر موجهة أصابع الاتهام للجانب الإيراني قائلة “فتّشوا مين عم يشتري الأراضي، بتعرفوا هوية مين عم يحرق الساحل”.

واستغربت صمت السوريين لا سيما أنه “وصل إلى مرحلة يرثى لها وبات من دون أكل ولا شرب ولا دواء ولا تدفئة ومع ذلك ما زال صامتاً لا يحرك ساكناً ضد النظام ومؤسساته”.

وأضافت: “شو اللي مصبرك كمواطن شو اللي مسكتك.. مين ما كان كل المؤسسات في الدولة مجلس الشعب الحكومة مجرد ما تشوفك ساكت بتبلش بضربك بسكين بعدين بتقطعلك إيديك بعدين بتضربك بقلبك وكل ما شافتك ساكت بتتمادى أكثر”.