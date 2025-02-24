سوريا.. “أنتم معنا” حملة رسم جداريات تذكارية لـ10 آلاف مختفٍ قسرا- (صور)

دمشق: أطلقت منظمة “عدل وتمكين” السورية مؤخرا حملة “أنتو معنا/ أنتم معنا” لرسم جداريات تذكارية لـ10 آلاف مختفٍ قسرا، لتعزيز الوعي بقضية الاختفاء القسري، وذلك في عدة محافظات انطلاقا من دمشق ودرعا وإدلب.

ويشارك في الحملة فنانون وطلاب من كلية الفنون في جامعة دمشق، إضافة لأهالي المعتقلين والمعتقلات والمغيبين، حيث تهدف الحملة للتأكيد على مسار العدالة ووصول الحقيقة لأهالي المعتقلين والمختفين قسرا في عهد نظام الأسد البائد.

وتحدث حسن جيلو، وهو عضو في منظمة عدل وتمكين، ومنسق الحملة قائلا: “أنتم معنا، هو عنوان لحملة انطلقت من دمشق وإدلب ودرعا ومستمرون تباعا في بقية محافظات سوريا”.

وأكمل “تهدف هذه الحملة لرسم 10 آلاف وجه للمختفين والمختفيات قسرا، علما إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان صرحت وقالت بأن هناك نحو 300 ألف مختفٍ قسريا”.

وشدد في حديثه أن “هذه الجدارية هي تذكارية ورمزية لكي نتذكر نحن، ويتذكر كل من يمر من هنا أن هناك أشخاص دفعوا ثمنا كبيرا جدا، دفعوا أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنسان، وهو وجوده وحياته وحريته”.

وختم حديثه بالقول: “يشارك في رسم هذه الجدارية التذكارية، طلاب من كلية الفنون وذوي وذوات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات، وهذه الحملة للتأكيد على ضرورة المضي في مسار العدالة، وضرورة وصول الحقيقة لكل الناس”.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)