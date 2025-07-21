سوريا: إجلاء أكثر من 1500 من أفراد العشائر المحتجزين من السويداء

دمشق – «القدس العربي»: شهدت محافظة السويداء وقفاً شبه كامل لإطلاق النار، بالتزامن مع إجلاء أفراد من عشائر المحافظة في اتجاه مراكز الإيواء في ريف درعا، وفق اتفاق لم تعرف بنوده.

شادي الحسن، مدير الدفاع المدني السوري في درعا، قال في تصريح لـ”القدس العربي” إن “فرق الدفاع المدني عملت على نقل وإخلاء أكثر من 1500 شخص بينهم نساء وأطفال وشيوخ، كانوا محتجزين داخل مدينة السويداء واستقبالهم في مراكز الإيواء، كما نقلت فرقنا عشرات المصابين والجرحى إلى المستشفيات الميدانية، وتأمين هؤلاء في مراكز الإيواء التي جهزت من قبل غرفة العمليات المشتركة بإشراف وزارة الكوارث والطوارئ”.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من التصعيد والمواجهات العنيفة بين مجموعات البدو وفصائل درزية، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا في السويداء، وخلّف عشرات المحتجزين من الجانبين.

ووسط طوق أمني فرضته قوى الأمن العام في محيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها، أكد مسؤول القوى التنفيذية في محافظة درعا بلال أبو نبوت في لقاء مع “القدس العربي” عدم تبلور اتفاق بصورة كاملة بما يخص محافظة السويداء حتى الآن، لافتا إلى أن ما حدث هو “احتواء للأزمة من قبل الدولة السورية، لإيقاف شلال الدم بعد المواجهات بين عشائر البدو والمجموعات الخارجة عن القانون بقيادة الهجري، والحفاظ على المسار الذي سيؤدي إلى المصالحة والاستقرار في المحافظة”.

في الموازاة، ذكرت مصادر مطلعة لموقع “ميدل إيست آي” أن الولايات المتحدة وتركيا منحتا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مهلة 30 يوماً لإنهاء عملية اندماجها مع الحكومة السورية.

وحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة وتركيا أبدتا انزعاجهما من تباطؤ “قسد” في تنفيذ الاتفاق. وقالت: “خلال اجتماع عُقد في سوريا الأسبوع الماضي، أمهل مسؤولون أمريكيون وأتراك “قسد” 30 يوماً للانضمام إلى الحكومة السورية” .

ونقلت المصادر عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله: “أُبلغت “قسد” أن ليس كل وحداتها المسلحة سيتم دمجها في الجيش السوري. أما الوحدات المستثناة فسيُجرى نزع سلاحها، وستبقى السيطرة العامة بيد الحكومة السورية” .

كما أشارت المصادر إلى أن حكومة دمشق لا تبدي اهتماماً بضم وحدات النساء في “قسد”.