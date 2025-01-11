سوريا.. إحباط محاولة “داعش” تفجير مقام السيدة زينب بمحيط دمشق ـ (صور) 

دمشق ـ ليث الجنيدي

أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق، والقبض على المتورطين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية بالإدارة السورية الجديدة، اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن “جهاز الاستخبارات العامة وعبر الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، ينجح في إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة”.

وأوضح البيان أن “العملية أسفرت عن القبض على الأشخاص المتورطين في هذا العمل الإجرامي”.

وتنفذ قوات الأمن عمليات تمشيط في عدد من المحافظات السورية لملاحقة فلول النظام المخلوع، وعدد من المطلوبين بجرائم مختلفة.

ونشرت الداخلية السورية صورا تظهر 4 متورطين “بالمخطط الإرهابي” لتفجير مقام السيدة زينب، بالإضافة إلى معدات وأسلحة كانت بحوزتهم.

وجرى أيضا ضبط عدد من القنابل اليدوية والذخائر وهواتف وهويات وعملة ورقية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

(الأناضول)