سوريا: إخماد حريق نشب من مخلفات القصف بين إسرائيل وإيران- (فيديوهات)

دمشق: تمكن الدفاع المدني السوري، الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية، إثر سقوط “مخلفات من القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران”.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عبر حسابها بمنصة “إكس”.

وأشارت الوكالة إلى “سقوط بقايا من مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران في أراضٍ بريف المحافظة”.

وأضافت: “تسببت إحداها بنشوب حريق بأراضٍ زراعيةٍ في بلدة الرفيد بالريف الجنوبي، وتمكن الدفاع المدني والأهالي من إخماده”.





وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة “سانا” بسقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف محافظة درعا (جنوب) أثناء عبورهما الأجواء، دون حدوث أضرار بشرية أو مادية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه “الاستباقي”، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية”.

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي – عبر رسالة وجهها إلى شعبه – إسرائيل، بـ”برد ساحق” يجعلها تندم على هجومها.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ”المثالي”، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.

(الأناضول)