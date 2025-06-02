سوريا.. إطلاق نار على حاجز أمني عند مدخل “أشرفية صحنايا” بريف دمشق

إسطنبول: قالت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، إن مجموعة مسلحة أطلقت النار باتجاه أحد الحواجز الأمنية عند مدخل مدينة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الشرطة.

جاء ذلك في بيان لقائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق حسام الطحان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال الطحان إن “سيارة من نوع بيك آب تُقلّ مجموعة مسلّحة، أقدمت عصر اليوم (الإثنين)، على إطلاق النار باتجاه أحد الحواجز الأمنية عند مدخل مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق”.

وأفاد بـ”عدم تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الحاجز”.

وأوضح أن ذلك “استدعى عناصر الحاجز إلى الردّ الفوري والمباشر على مصادر النيران، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مع المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون، وأسفر الاشتباك عن إلقاء القبض على أحد أفرادها، وإصابة آخر، في حين لاذ المصاب مع بقية أفراد المجموعة بالفرار، تاركين خلفهم السيارة التي كانوا يستقلّونها”.

وأكد الطحان، أن الجهات المختصة في مديرية الأمن الداخلي في منطقة أشرفية صحنايا “تواصل ملاحقة الفارين، تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص”.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية، مقتل عنصر أمن، وتحييد أفراد خلية متورطة بتصنيع المخدرات وترويجها في مدينة جرمانا، التابعة لمحافظة ريف دمشق.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

(الأناضول)