سوريا: احتشاد آلاف المتظاهرين في ساحة السويداء يحرج النظام

دمشق – «القدس العربي» : يواجه النظام السوري ضغوطاً غداة أكبر تظاهرة تشهدها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في تاريخها، بعد أن حدد المتظاهرون أهدافهم من الحراك، مدعومين من المرجعيات الدينية للطائفة، حيث أكدت الرئاسة الروحية للدروز، الجمعة، مواصلة الانتفاضة حتى إسقاط النظام السوري وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أطلقت شرارة الاحتجاجات جنوب سوريا.

وأمس الجمعة، كتب منظمو الحراك متوجهين إلى النظام السوري “الشعب يريد حكما انتقاليا” و”المادة 14 من الدستور: أملاك الدولة أملاك الشعب لا يحق لأحد المتاجرة والمساس بها” و”نريد تطبيق القرار 2254″ متوعدين بتصعيد التحرك اذا تم تجاهل مطالبهم “المحقة والمشروعة”.

المتحدث باسم شبكة أخبار “السويداء 24” المحلية، ريان معروف قال في اتصال مع “القدس العربي” إن الآلاف من أهالي محافظة السويداء، احتشدوا الجمعة في ساحة الكرامة، بمظاهرة هي الأكبر منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو شهر. وأضاف: غصت ساحة الكرامة بآلاف المحتجين والمحتجات، الذين توافدوا من مختلف أنحاء محافظة السويداء، للتأكيد على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي، وإسقاط النظام.

وردد المحتجون شعارات طالبت بإسقاط النظام السوري، كما هتفوا بـ”بشار ولاك ما بدنا إياك” و”سوريا لينا وما هي لبيت الأسد”.

وشاركت وفود من قرى وبلدات ريف السويداء بالمظاهرة المركزية وسط المدينة، حيث نشرت شبكة “السويداء 24” مقطعاً مرئياً، أظهر دخول وفود من المتظاهرين من قرى صلخد وعرمان وملح والمقرن القبلي، بعد عبورهم حاجزاً لقوات النظام.

أول رد رسمي

وأضاف معروف، أن المتظاهرين الذين ناهزت أعدادهم 4000 متظاهر، من أغلب قرى وبلدات المحافظة، توجهوا إلى منزل شيخ عقل الطائفة أبو وائل حمود الحناوي، ومنزل الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري لتأييد مواقفهما الداعمة للحراك السلمي الشعبي.

وفي أول رد رسمي للنظام السوري على انتفاضة السويداء واستهداف المتظاهرين، قالت صحيفة الوطن شبه الرسمية، الخميس، إن “جميع أعضاء مجلس محافظة السويداء قد أكدوا في اجتماع لهم، أنهم ليسوا مع الأحداث التي أدت لرفع رايات حملها أعداء سوريا والإرهاب الذي قتل ودمر وشرد المواطنين على امتداد الجغرافية السورية وإطلاق شعارات تمس بالسيادة الوطنية وإشارات بعيدة عن نهج وتاريخ المحافظة الوطني”.

وأضافت: “لفت البعض إلى تقصير الكوادر الحزبية والبعثية في التصدي لبعض العابثين ممن شاركوا في الحراك وقاموا بالتطاول على مؤسسات الدولة مطالبين بضرورة أخذ الجميع لأدوارهم الحقيقية بالتصدي لهذه المظاهر”.

وكانت الانتفاضة الشعبية قد أصدرت بياناً حدد المطالب الرئيسية للحراك المستمر، ووجهته إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية، حيث أكدت على استمرار المظاهرات السلمية والمدنية في ساحة الكرامة حتى رحيل النظام السوري.

وطالب البيان بأن التغيير السياسي “ضرورة لكل السوريين وتحقيق الانتقال السياسي لمرجعية القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015” كما دعا إلى تفعيل القرار 2118 الصادر عام 2013 الذي يحول مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.

ودعت الانتفاضة في بيانها إلى التمسك “بوحدة الأرض السورية وهويتها الوطنية، رافضين المشاريع الخارجية الانفصالية والخطابات الطائفية التحريضية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً والكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين في ساحة الكرامة من قبل الأجهزة الأمنية ومحكمة الإرهاب وإلغاء قراراتها غير الشرعية وإصدار عفو عام مطلب شعبي لا مساومة عليه”.

«رصاص النظام على المتظاهرين»

واعتبر البيان أن “الخدمات الاقتصادية من كهرباء ومحروقات ومياه، أساسيات الحياة، وليست منة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة” محملا “سلطة النظام وحزب البعث والأجهزة الأمنية مسؤولية إراقة الدم السوري من عام 2011 لغاية هذه اللحظة ونوجه رسالتنا إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية والمحافل الدولية ذات الصلة، والتي يجب عليها الأخذ بدورها في تحقيق مطالب الشعب السوري”.

وانتهى البيان بالقول: لقد عرّت انتفاضة السويداء الأخيرة زيف ادعاء النظام بحماية الأقليات، واتضحت جرائمه بالأدلة القاطعة وعدم نيته بتقديم أي تنازل لمصلحة السوريين ومطالبهم المحقة.

ونشر معهد دراسات الحرب الأمريكي تقريراً قال فيه: إن القوات الموالية للنظام السوري أطلقت النار على ثلاثة متظاهرين وأصابتهم قرب مقر حزب البعث في مدينة السويداء جنوب سوريا يوم 13 أيلول/ سبتمبر. واعتبر أن هذا الهجوم هو أول حادث موثق جيداً لاستخدام القوات الموالية للنظام العنف ضد المتظاهرين في السويداء منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف آب/ أغسطس 2023، مؤكداً فشل الهجوم في تقليل نسبة المشاركة في الاحتجاجات بشكل ملموس، حيث واصل المتظاهرون التظاهر، بل وأغلقوا مقر حزب البعث في بلدات أخرى مجاورة بعد الهجوم.

وأضاف أنه من الممكن أن يؤدي الهجوم إلى تأجيج الغضب الشعبي في جنوب سوريا خلال الأيام المقبلة تجاه القوات الموالية للنظام، وخاصة الميليشيات المدعومة من إيران. وأشار إلى أن زعيماً درزياً محلياً دعا إلى الحراك ضد الميليشيات المدعومة من إيران رداً على إطلاق النار، كما ألقى المتظاهرون وغيرهم من شيوخ الدروز اللوم على الميليشيات المدعومة من إيران في حملة القمع، مؤكداً أن هذه الاتهامات جديرة بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى أن الطائفة الدرزية لعبت دورًا مهمًا في قيادة موجة الاحتجاجات الحالية.

وكانت مجموعة من المتظاهرين في السويداء قد تعرضت، الأربعاء، لإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري المتحصنة في مبنى حزب “البعث” في المدينة، بعد محاولة المحتجين إعادة إغلاق المقر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وقال الهجري تعليقاً على الحادثة “من لم يكن مع أهله في هذه الإرادة الشعبية التي هي عنوان للكرامة هو خائن لوطنه”.