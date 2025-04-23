سوريا.. اشتباك في اللاذقية يقود لتوقيف مجموعة شاركت بهجمات الساحل- (تدوينة)

دمشق: ألقت قوات الأمن السوري بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد، الأربعاء، على مجموعة “خارجة عن القانون”، شاركت بهجمات الساحل في مارس/ آذار الماضي، بعد اشتباك معها.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية السورية، قالت فيه: “بعملية أمنية محكمة، ألقت إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية القبض على مجموعة خارجة عن القانون يتزعمها المجرم سمؤول وطفة”.

وأشارت إلى أن ذلك جاء “بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين وضبط أسلحة بحوزتهم”.

بعملية أمنية محكمة، ألقت إدارة الأمن العام في ريف اللاذقية القبض على مجموعة خارجة عن القانون يتزعمها المجرم “سمؤول وطفة”، بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين وضبط أسلحة بحوزتهم، pic.twitter.com/rfJ47ItwPX — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 23, 2025

ولفتت إلى أن تلك المجموعة “شاركت في الهجوم على نقاط الجيش والأمن في مارس/ آذار الماضي، وارتكبت جرائم سلب وسطو بحق المدنيين”.

وأوضحت أنه “أُحيل أفرادها (لم تحدد عددهم) إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات”.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أوقعت قتلى وجرحى، وإثر ذلك نفذت قوى الأمن عمليات تمشيط تخللتها اشتباكات انتهت باستعادة الأمن والاستقرار.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)