الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع في محيط دمشق بهجوم صاروخي

دمشق: تصدت الدفاعات الجوية في وقت مبكر من اليوم الجمعة لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء “سانا” التابعة للنظام السوري ” أنه في “حوالي الساعة 25:02 من فجر اليوم -الجمعة- (2325 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائل دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

(د ب أ)