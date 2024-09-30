قتلى من بينهم مذيعة في التلفزيون السوري بغارة إسرائيلية على دمشق

دمشق: أفادت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري بسقوط قتلى من بينهم صفاء أحمد، المذيعة في التلفزيون الرسمي التابع للنظام، وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وقالت “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” إنّها “تزفّ المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدةً إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق”.

وتحدثت المصادر عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” التابعة للنظام فجر الثلاثاء أنّ الدفاعات الجوية السورية “تتصدّى لأهداف معادية” في محيط العاصمة دمشق.

وأفاد مراسلون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بوقوع قصف صاروخي وسماع دوي أصوات انفجارات في محيط دمشق.

صور للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الفيلات بالعاصمة السورية دمشق#الجزيرة pic.twitter.com/4cefaTkRLD — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 30, 2024

(وكالات)