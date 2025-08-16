سوريا.. السيطرة على 80 بالمئة من الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي

دمشق: أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، السبت، السيطرة على 80 بالمئة من الحرائق المندلعة في منطقة كسب بالريف الشمالي للمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال، قوله إن “فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة بنسبة 80 بالمئة على الحرائق في منطقة كسب”.

وأضاف كيال، المسؤول في غرفة عمليات إخماد حرائق الساحل، أن “جهود الإطفاء لا تزال مستمرة، وتشمل حاليا عمليات التبريد والمراقبة في مواقع عدة، بينها شجر المعبر ومفرق تشالما”.

وأوضح أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة بسبب وعورة التضاريس، واصفا تلك البؤر بأنها “بسيطة لكن يصعب التعامل معها حاليا”.

وأشار إلى أن فرق المراقبة ستواصل متابعة الوضع على مدار 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة وإخماد جميع النيران.

ومع دخول فصل صيف، شهدت العديد من المحافظات السورية لا سيما بريف اللاذقية حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار والجفاف وسرعة الرياح.

وتشارك في عمليات الإخماد فرق من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والحراج، مدعومة بمؤازرات من عدة محافظات، إلى جانب جهود الأهالي في المناطق القريبة من مواقع الحرائق.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوميا ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.

(الأناضول)