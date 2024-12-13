سوريا: الطبيب الذي سقط في الامتحان مرتين

يروي المذيع الفرنسي ديفيد بوجاداس أن بشار الأسد توتر وعلت وجهه سحابة مظلمة من المكابرة والغضب لما سأله عام 2015 عن استخدامه للبراميل المتفجرة وللسلاح الكيميائي ضد شعبه. كان بوجاداس أحد آخر الصحافيين الغربيين الذين أجروا مقابلة مع سفاح دمشق. ظهر بشار عامذاك في مقابلة على قناة سي. بي. اس. الأمريكية، ثم على بي. بي. سي. البريطانية. آنذاك دار نقاش بين صحافيي فرانس 2 حول ما إذا كان من المناسب منح الكلمة لطاغية دموي قتل من أبناء شعبه (حتى ذلك الوقت) حوالي ربع مليون نسمة، ثم استقر الرأي على أن محاورته واجب إعلامي رغم أن فرنسا الرسمية كانت آنذاك تعدّ بشار شخصا منبوذا، خصوصا أن الرئيس أولاند كان قد أعلن استعداده أواخر 2013 لاستخدام سلاح الجو لإسقاط النظام (بعد اتفاق مبدئي مع أمريكا وبريطانيا على أن تكون العملية مشتركة).
اتجه بوجاداس مع فريق التصوير برا من بيروت عبر البقاع إلى دمشق، وفوجئ بأن البلاد كانت مقفرة كأنها بلاد أشباح وبأن الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي على مشارف دمشق كانت خالية موحشة، «كأنها في كوريا الشمالية» لأنها طريق خصوصية لا يسلكها إلا بشار وعائلته وحاشيته. وقد كان ذلك «أحد مظاهر الطابع الكوري الشمالي» للنظام الأسدي. كما فوجئ بوجاداس بأن القصر سوفييتي المعمار كئيب المظهر. وبعد الوصول أركب أعوان الرئاسة كامل الفريق في سيارات نظامية وأخذوا يجوبون بهم طرقا ملتفة ليتعذر عليهم معرفة الاتجاهات والمواقع إلى أن أوصلوهم إلى مقر إقامة خاص. وبعدها بقليل أتى بشار.
ما راع الصحافي الفرنسي هو هذا التضارب بين المظهر الحضري العصري الأنيق للرجل وبين ما يقترفه من مجازر
يقول الصحافي الفرنسي إنه قابل عددا من الطغاة، كان بينهم القذافي، وبوتين (مرتين) وأحمدي نجاد، ولكن الذي صدمه من الوهلة الأولى أن بشار هو أكثر هؤلاء الطغاة تطبُّعا بطباع أهل الغرب ولباسهم وأسلوب معيشتهم. وتفسير بوجاداس لهذا الملمح هو أن بشار لم يكن في الأصل يهيأ ويدرب للحكم (بحكم أن شقيقه باسل كان هو الخليفة المعلن، لولا الحادث الذي أودى به) وأنه كان يستعد لممارسة طب العيون، وكان مغرما بالتكنولوجيات الجديدة. وهذا بالطبع تفسير محدود. إلا أن ما راع الصحافي الفرنسي هو هذا التضارب بين المظهر الحضري العصري الأنيق للرجل وبين ما يقترفه من مجازر. ويلاحظ بوجاداس أن بشار كانت تبدو عليه علامات عدم الاطمئنان، بل وحتى الخوف. فقد كان نظامه آنذاك يترنح وكان التوقع شائعا بأن سقوطه وشيك. إذ أجريت المقابلة في أبريل، أي قبل خمسة أشهر من تدخل روسيا الحاسم لإنقاذه والمد في عمره الدموي.
أعد الصحافي حيلة ليواجه بها الطاغية: دس بين أوراقه صورة لطائرة هليكوبتر عسكرية سورية وهي ترمي المدنيين ببرميل متفجر. وأثناء المقابلة فاجأه بالصورة وقال له: ليس هناك في سوريا من يملك طائرات إلا جيشك! توتر بشار وتململ في كرسيه، ثم قال: هذه الصورة لا تثبت شيئا. لم أر صورة من هذا النوع من قبل. قال له الصحافي: هل تعني أن الصورة مُمنتَجة وزائفة؟! فقال: لا، لم أقل هذا ولكن…..
وإذا كانت هذه المقابلة تثبت مدى إيغال السفاح في معاندة الحقائق وخداع نفسه قبل خداع الناس، فإن الأكيد أن المقابلة التي نجحت في تجلية طبعه وحقيقته والعثور على مفتاح شخصيته هي تلك التي أجرتها معه مبعوثة الصنداي تايمز في نوفمبر 2016. كان الحوار مطولا، والأجوبة كالعادة كاذبة لا فائدة منها، ولهذا قصدت الصحافية في الختام أن تسأله سؤالا إنسانيا متعاليا فوق كل الاعتبارات. قالت له: هل تستطيع أن يغمض لك جفن في الليل وأنت تعلم أن آلاف الأطفال السوريين يقتلون في حلب وسواها؟ فضحك الرجل! أي نعم، ضحك! ثم قال: «أدرك معنى السؤال. إني أنام بانتظام. أنام وأعمل وآكل بطريقة عادية، وأمارس الرياضة». رأت الصحافية أنه بدّد الفرصة ولم يفهم، فمنحته فرصة أخرى: وما هو شعورك بشأن كل أعمال القتل المستمرة في بلادك؟ أجاب: «الخطأ يقع على الإرهابيين. إننا نتحدث هنا عن حرب وليس عن مَبَرّة خيرية»!!!
الأرجح أنه لو كان الأمر يتعلق بأي طاغية آخر، مثل تشاوشيسكو أو سوموزا أو ماركوس، الخ، فما كانت بلادة الحس وتحجّر القلب وصدأ الضمير لتعجزه عن أن يغتنم الفرصة للتعبير الإنساني المبدئي عن الحزن لمرأى مقتل الأطفال. ولكن طبيب العيون سقط في أول وأسهل امتحان. سقط في امتحان الآدمية مرتين.
كاتب تونسي
نعيش كعرب في حالة فوضى وإرباك نفسي وفكري وسياسي وأحد أسباب هذا كله هو ضعف إستيعاب ما يحدث في حاضر هذا الزمن من تغيرات وغياب خطاب جديد يعبر للمستقبل ليس فيه ذلك الخلط المعهود بين ما هو مفهوم وما هو معقول!… حالة الهرف والإطناب القائمة الآن هي رد فعل عاطفي وطبيعي على حدوث تغيير طال إنتظاره، الإطلال الواعي على المشهد يدرك أن الخطوات المستحقة على طريق الإستقرار والإنتقال الديموقراطي وفق جدول زمني هي خطوات في غاية الحساسية وغاية التعقيد!… هل هناك ضمانات أكيدة بعدم عودة الشعب في سوريا لدوائر قمع وعذاب؟!، الأفضل أن ينخرط كل من له علاقة بالعمل الجاد لترسيخ هكذا ضمانات… الفضاء العربي ربما ما زال يعج بالتعبيرات المجازية وألوان الخطاب العاطفي… إلى أن يتحول مجتمع العوام والجماهير إلى مجتمع المواطنين، سوف تبقى بلاد العرب لمن غلب… هل يولد مجتمع المواطنين؟!…
تحياتي لك أ. مالك
ربيع دمشق 2005 كان فرصة عظيمة وسانحة لبشار الأسد لتصحيح المسار بشكل تدريجي وجذري ويدخل ويضيف اسمه في التاريخ السوري بشكل مشرف. كنهج وفكر واحتواء شعبه. كونه ذلك الوقت طرح نفسه أنه منهم ويختلف عن نهج أبيه ب 180 درجة. إلا أنه كان مكبل بالدائرة الأمنية والسياسية والقمعية التي حوله. والتي كانت تحكم و استشرتِ في البلاد. بنهج واحد ونظرة قمعية ضيقة. وما دليل إلا استمرار تلك العقلية بالألفيات وصوابية بنظرهم أحداث ما فعلوه بحماة وحلب بالثمانينيات.
صحيح أخي أحمد لكن تبين أنه أباه لابملك القدرة وربما الخطأ الفظيع هو إصرار ال لأسد الأب ومن حوله على تلتوريث عناداً ضد القدر الإلهى الذي كان طريقاً لإنقاذ سوريا، الله لكن خيّر البشر بين الحق والباطل وبعض الناس تختار الشر وتمشي خلف الشبطان!
إلا أنه بعد ذلك لم يصلح شيء بشار الأسد ولم يُحارب من جاء به وطرحه أمام جموع الناس. التي ظنت قد يكون مختلفاً حقاً. ليكتشفوا سريعاً أنه تفوق عليهم
بما أن الحديث عن الاعلام ، فإن صاحب السبق الصحفي في سوريا “انثوني شديد/ النيويورك تايمز” بمقابلة “رامي مخلوف” التي أساء الإعلام العربي توظيفها بحصرها بسؤال “اسرائيل”، مخلوف كصهر بن علي عندكم في تونس “صخر الماطري” هؤلاء يحصلون دون منافسة على امتيازات لا تكلف شيئاً كالاتصالات والبنوك وتدر أرقاما فلكية ، في تحقيق لاحق للواشنطن بوست خلف “مخلوف” اثنين على الأقل ، وكلهم كمخلوف “تقاعدوا” بقصور وسيارات وطائرات خاصة وثروة لأولادهم في أمريكا
أما أفضل تحقيق فكان للول ستريت جورنال في “تصفية صهر الأسد/آصف شوكت وخلية الأزمة”، عاد شوكت من اجتماع مع نشطاء ووجهاه ورجال أعمال حمص دون اتفاق سوى على إبقاء باب الحوار مفتوح ، في هذه الأثناء أتخذ الأسد قرار قمع الثورة بالحديد والنار بحضور “قاسم سليماني” الذي تعهد بأن إيران ستدعمه للنهاية/ فصفي شوكت وخلية الأزمة حتى لا يكونوا عثرة