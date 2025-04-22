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سوريا: القبض على أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب

منذ ساعة واحدة

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دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم  الثلاثاء، القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها  بموقع فيسبوك اليوم، إن “مديرية أمن اللاذقية تلقي القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016”.

وأضافت أن التيناوي “شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها”.

ولفتت إلى أنه “أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه”.

(د ب أ)

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