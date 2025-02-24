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سوريا.. القبض على أحد ضباط التحقيق بفرع فلسطين

24 - فبراير - 2025

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دمشق: ألقت السلطات السورية القبض على العقيد عبد الله ناظم كرف، أحد المسؤولين في قسم التحقيق بفرع فلسطين، المعروف بكونه أحد مراكز التعذيب والاستجواب التي كانت تابعة لنظام الأسد المخلوع.

وأشارت مصادر أمنية، الإثنين، إلى تواصل عمليات البحث عن “مجرمي الحرب التابعين للنظام المخلوع”.

وقالت المصادر إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على العقيد عبد الله ناظم كرف، المعروف بارتكابه المجازر وجرائم التعذيب.

ولفتت إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على “كرف” في العاصمة دمشق.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)

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