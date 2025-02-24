سوريا.. القبض على أحد ضباط التحقيق بفرع فلسطين

دمشق: ألقت السلطات السورية القبض على العقيد عبد الله ناظم كرف، أحد المسؤولين في قسم التحقيق بفرع فلسطين، المعروف بكونه أحد مراكز التعذيب والاستجواب التي كانت تابعة لنظام الأسد المخلوع.
وأشارت مصادر أمنية، الإثنين، إلى تواصل عمليات البحث عن “مجرمي الحرب التابعين للنظام المخلوع”.
وقالت المصادر إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على العقيد عبد الله ناظم كرف، المعروف بارتكابه المجازر وجرائم التعذيب.
ولفتت إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على “كرف” في العاصمة دمشق.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
(الأناضول)