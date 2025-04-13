سوريا.. القبض على ضابط كبير من النظام المخلوع بكمين في طرطوس

دمشق: ألقت قوات الأمن السوري، الأحد، القبض على العميد حامد علي برهوم، أحد ضباط النظام المخلوع في عملية أمنية بمدينة طرطوس الساحلية (غرب).

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة “سانا” على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصدر أمني بطرطوس (غرب)، لم تسمه.

وقال المصدر، إنه “بعد ورود معلومات عن تجمع لفلول النظام البائد في قرية بقعو، قرب منطقة دريكيش، تم نصب كمين محكم في المنطقة”.

وأضاف “ومن خلاله تم إلقاء القبض على العميد المجرم حامد علي برهوم، وهو يحمل سلاحاً”.

وأوضح المصدر أنه “سيتم تحويله للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات ولينال جزاءه العادل”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لاسيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

(الأناضول)