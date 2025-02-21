سوريا.. القبض على “مجرم” متورط بإلقاء براميل متفجرة على المدنيين

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، القبض على “مجرم” قالت إنه كان يعمل لدى فرقة متورطة بإلقاء براميل متفجرة على المواطنين، إبان الثورة ضد نظام بشار الأسد.

وقالت الوزارة في بيان: “ألقت مديرية الأمن في محافظة حمص القبض على أحد المجرمين (لم تسمه) الذي كان يعمل لدى الفرقة 25”.

وأشارت إلى أن تلك الفرقة “كانت تتبع للمجرم سهيل الحسن، المتورط في ارتكاب جرائم حرب ومنها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين”.

مديرية الأمن في محافظة حمص تلقي القبض على أحد المجرمين الذي كان يعمل لدى الفرقة “25” التابعة للمجرم سهيل الحسن والمتورط بارتكاب جرائم حرب ومنها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/J2R3wD8S1N — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) February 21, 2025

وأكدت على أن “عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”، بحسب البيان ذاته.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم الانصياع لهذه المبادرة أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

(الأناضول)