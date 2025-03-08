وزارة الدفاع السورية: أعدنا السيطرة على مناطق الاعتداءات بالساحل- (صور وفيديو)

دمشق: أكدت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات في منطقة الساحل (شمال غرب) نفذها فلول نظام الأسد.

وفي الوقت ذاته، لفتت الوزارة إلى “مواصلة التعامل مع ما تبقى من بؤر المجرمين”.

جاء ذلك في بيان مصور لمتحدث الوزارة بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، (لم تذكر اسمه).

وقال المتحدث إن “قوات وزارة الدفاع حققت تقدما ميدانيا سريعا أعاد فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام”.

وأضاف: “قمنا بتنفيذ عمليات تطويق محكمة ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.

وتابع: “الآن تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون”.

ودعا المتحدث المدنيين “الذين هبوا لمؤازرة إخوانهم (من عناصر الأمن والجيش في مواجهة فلول نظام الأسد) إلى العودة إلى مناطقهم، فالأوضاع تحت السيطرة الكاملة، والعمليات مستمرة وفق الخطة بدقة ولا داعي للقلق”.

ومضى قائلا: “بناء على توجيهات الرئيس (أحمد الشرع) نؤكد على جميع الوحدات الميدانية الملتحقة بمواقع القتال الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين لضبط العمليات على الأرض وضمان تنفيذ المهام بدقة وانضباط”.

وشدد المتحدث على أنه “يُمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحددة من قبل ضباط وزارة الدفاع ضمن خطط العمليات”.

وأضاف: “بناءً على ذلك ستباشر وزارة الدفاع إخلاء المنطقة ممن لا صلة له بالعمليات كما سيتم إحالة أي مخالف لهذه التعليمات إلى القضاء دون تهاون”.

وحذر متحدث وزارة الدفاع، فلول نظام الأسد من “العواقب الوخيمة للاستمرار في الغدر”.

وأكد أن كل من يرفض تسليم سلاحه منهم للدولة “سيواجه ردا حاسما لا تهاون فيه”.

وتابع مشددا: “من يراهن على الفوضى لا يدرك بعد أن عهد الاستبداد قد انتهى، وأن (حكم حزب) البعث دفن إلى غير رجعة، وأن طغيانه دمر تحت إرادة الشعب السوري”.

واختتم المتحدث بيانه محذرا: “من لم يفهم ذلك بعد سنعيد توضيحه عمليا على الأرض”.

تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة.#سانا #سوريا pic.twitter.com/8fbCRmsLuF — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

مصدر بوزارة الدفاع لـ سانا: _ بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة #الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة. — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر بإدارة الأمن العام إنه “تمت مصادرة أكثر من 200 آلية سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة (بمحافظة اللاذقية) وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.

ولفت المصدر إلى “اعتقال” عدد كبير من اللصوص.

الأمن العام يضبط عدد من المسروقات التي كانت بحوزة بعض ضعاف النفوس واللصوص مستغلين حالة عدم الاستقرار في منطقة اللاذقية وما حولها.#الساحل_السوري#سانا pic.twitter.com/6ll4V1PKB9 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

وفي السياق، تحدثت “سانا” عن ضبط إدارة الأمن العام “كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بأحد أوكار فلول النظام البائد في مدينة اللاذقية”، دون مزيد من التفاصيل.

إدارة الأمن العام تضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بأحد أوكار فلول النظام البائد في مدينة #اللاذقية.#سانا pic.twitter.com/QrQgHsF6Lw — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

وزارة الداخلية: إدارة الأمن العام في #اللاذقية تنشر عناصرها في مختلف أنحاء المدينة وتقيم نقاطاً مؤقتة بهدف ضبط الأمن ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المدنيين في المنطقة.#الساحل_السوري#سوريا_الان pic.twitter.com/5KAtBXi3w6 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق، الخميس، هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري.

وفيما لم تنشر وكالة “سانا” إحصائية رسمية، أفادت مصادر أمنية سورية الجمعة بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.

وردا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.

(وكالات)