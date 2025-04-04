سوريا.. انسحاب أول رتل لما تعرف بقوات “قسد” من مدينة حلب

دمشق: أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة، بانسحاب أول رتل لما تعرف بقوات “قسد” واجهة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”، من مدينة حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع.

وأفادت الوكالة على منصة “إكس” ببدء “انسحاب أول رتل لقوات سوريا الديموقراطية من مدينة حلب (شمال) باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع”.

وأضافت: “قوات الجيش العربي السوري تصل إلى محيط مناطق قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، وتؤمّن الطريق الذي سيسلكه الرتل العسكري المغادر من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرق الفرات”.

والخميس، شهدت مدينة حلب عملية تبادل أسرى بين الأمن الداخلي و”قسد”، حيث بدأ “تبييض السجون” بما يقارب 250 أسيرا.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات “قسد”.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج شمال شرق حلب من “بي كي كي/ واي بي جي” في إطار عملية “فجر الحرية”.

وقبلها بيوم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(وكالات)