سوريا.. بدء التصويت في انتخابات برلمانية بمناطق سيطرة النظام

دمشق: بدأت صباح الإثنين، عملية التصويت في انتخابات برلمانية بمناطق سيطرة النظام السوري، فيما تعيش البلاد ظروفا صعبة منذ 2011.

وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد إن “المراكز الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، وحتى الساعة السابعة مساء”، وفق وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

وتابع: “بلغ عدد المرشحين 1516 مرشحا، يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب (برلمان النظام السوري)”.

وتُنظم الانتخابات البرلمانية مرة كل 4 سنوات، ويفوز فيها بانتظام حزب البعث الحاكم بغالبيّة المقاعد.

وللمرة الرابعة منذ مارس/ آذار 2011، يجري نظام بشار الأسد انتخابات برلمانية في مناطق سيطرته، بعد أن أجراها أعوام 2012 و2016 و2020.

ولن تكون هناك صناديق اقتراع للسوريين خارج سوريا، كما لن تُجرى الانتخابات في مناطق سيطرة المعارضة، ومناطق سيطرة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”.

ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع معدلات التضخم وظروف اقتصادية قاسية.

وبلغ عدد سكان سوريا ما بين 22 و23 مليون نسمة قبل عام 2011. وحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة نزح منذ ذلك الحين 6.6 مليون داخل البلاد، فيما اضطر 6.8 مليون إلى الفرار خارجها.

وأعلنت دول غربية أن الانتخابات التي أُجريت في الفترة السابقة لم تسدها أجواء “حرة ونزيهة”؛ لأنها لم تجر تحت إشراف الأمم المتحدة، كما وصفت المعارضة السورية الانتخابات بـ”المسرحية”.

(الأناضول)