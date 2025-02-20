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سوريا.. بدء حملة أمنية في بلدتين بدرعا ضد فلول النظام المخلوع‎

20 - فبراير - 2025

قوات تابعة للحكومة السورية الجديدة في محافظة درعا

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دمشق: بدأت السلطات السورية، الخميس، حملة أمنية تستهدف فلول النظام المخلوع وتجار الأسلحة والمخدرات في بلدتي الحارّة ونمر بمحافظة درعا جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” عبر منصة “تلغرام” إن “إدارة الأمن في درعا تطلق حملة تستهدف فلول النظام البائد وتجار المخدرات والأسلحة، في بلدتي الحارة (تضم تل الحارة الاستراتيجي المطل على الجولان السوري المحتل) ونمر شمالي درعا”.

كما تهدف الحملة أيضاً إلى “سحب السلاح المنتشر” في البلدتين، وفق المصدر ذاته.

وتنفذ السلطات بين الحين والآخر عمليات مماثلة واسعة النطاق في عدة محافظات بالبلاد، ضد فلول النظام الذين رفضوا التسوية وتسليم أسلحتهم، بهدف ضبط الأمن واستقرار الأوضاع.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

(الأناضول)

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