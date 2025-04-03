سوريا.. تبادل أسرى بين الأمن الداخلي وقوات “قسد”- (تدوينة)

دمشق: شهدت مدينة حلب شمال سوريا، الخميس، عملية تبادل أسرى بين الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، واجهة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”.

وأشارت وكالة الأنباء السورية “سانا” إلى بدء عملية “تبييض السجون” بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وما يعرف بقوات “قسد”، بما يقارب 250 أسيرا.

ونشرت الوكالة صورا قالت إنها “لقطات من عملية تبادل الأسرى”، دون تفاصيل للأعداد من كل جانب.

لقطات لـ سانا من عملية تبادل الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في #حلب وقوات #سوريا الديموقراطية.#سانا pic.twitter.com/2gEM4wOJ3s — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 3, 2025

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج ما تعرف بقوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات “قسد”.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج شمال شرق حلب من “بي كي كي/ واي بي جي” في إطار عملية “فجر الحرية”.

وقبلها بيوم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)