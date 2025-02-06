اقتصاد | أخبار

سوريا تبرم عقداً جديداً مع شركة فرنسية لتشغيل محطة حاويات ميناء اللاذقية

6 - فبراير - 2025

صورة جوية لميناء اللاذقية إثر غارة إسرائيلية. ديسمبر 2024. ا ف ب

حجم الخط
0

قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الأربعاء، إنها أبرمت “عقداً جديداً” مع شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية من أجل تشغيل محطة حاويات في ميناء اللاذقية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.

ولم ترد شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية بعد على طلب التعليق.

وقال مصدر سوري مطلع على المفاوضات لرويترز إن المحادثات التي سبقت إبرام العقد الجديد شملت تغييرات في توزيع الإيرادات ومدة العقد.

وأوضح المصدر أن السلطات السورية كانت تأمل في التفاوض على حصة أكبر من الإيرادات مقارنة بالعقد السابق، وإطار زمني أقصر لاستئجار المحطة وتحسينات فنية.

ميناء اللاذقية هو البوابة البحرية الرئيسية لسوريا. وبدأت الشركة الفرنسية إدارة محطة الحاويات في اللاذقية عام 2009 مع تجديد العقد مراراً، كانت آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2024 لمدة 30 عاماً أخرى خلال عهد المخلوع بشار الأسد.

وأطاحت المعارضة بالأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، بعد هجوم خاطف، وتتولى الآن حكومة انتقالية إدارة البلاد.

ويدير الشركة الملياردير الفرنسي اللبناني رودولف سعادة وأعضاء آخرون من عائلته التي لها جذور في سوريا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

توم براك: طريق التعافي في سوريا يبدأ من بناء أسس الأمن
7 - أغسطس - 2025
رئيس غرفة صناعة دمشق لـ”القدس العربي”: تشكيل منتظر للجانب السوري من مجلس الأعمال المشترك مع السعودية
1 - أغسطس - 2025
سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سراً تحت قيادة شقيق الرئيس ومسدسات اللجنة الاقتصادية
25 - يوليو - 2025
سوريا تقرر تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني
24 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية