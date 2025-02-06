سوريا تبرم عقداً جديداً مع شركة فرنسية لتشغيل محطة حاويات ميناء اللاذقية

صورة جوية لميناء اللاذقية إثر غارة إسرائيلية. ديسمبر 2024. ا ف ب

قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الأربعاء، إنها أبرمت “عقداً جديداً” مع شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية من أجل تشغيل محطة حاويات في ميناء اللاذقية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.

ولم ترد شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية بعد على طلب التعليق.

وقال مصدر سوري مطلع على المفاوضات لرويترز إن المحادثات التي سبقت إبرام العقد الجديد شملت تغييرات في توزيع الإيرادات ومدة العقد.

وأوضح المصدر أن السلطات السورية كانت تأمل في التفاوض على حصة أكبر من الإيرادات مقارنة بالعقد السابق، وإطار زمني أقصر لاستئجار المحطة وتحسينات فنية.

ميناء اللاذقية هو البوابة البحرية الرئيسية لسوريا. وبدأت الشركة الفرنسية إدارة محطة الحاويات في اللاذقية عام 2009 مع تجديد العقد مراراً، كانت آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2024 لمدة 30 عاماً أخرى خلال عهد المخلوع بشار الأسد.

وأطاحت المعارضة بالأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، بعد هجوم خاطف، وتتولى الآن حكومة انتقالية إدارة البلاد.

ويدير الشركة الملياردير الفرنسي اللبناني رودولف سعادة وأعضاء آخرون من عائلته التي لها جذور في سوريا.

(رويترز)