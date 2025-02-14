سياسة | عربي | سوريا

المركزي السوري يؤكد وصول 300 مليار ليرة سورية من روسيا 

14 - فبراير - 2025

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دمشق:أعلن البنك المركزي السوري عن وصول مبلغ 300 مليار ليرة سورية اليوم الجمعة قادمة من روسيا الاتحادية.

وقال مصرف سوريا المركزي إن “المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة سورية فقط ولا صحة للأنباء المتداولة حول أرقام أكبر”.

وأضاف المصرف أن “المبلغ الذي وصل اليوم هو من حق سوريا والشعب السوري وهو جزء من عقد موقع بين النظام المخلوع وروسيا، وكان يجب أن يصل قبل نهاية العام الماضي، كما ينص العقد على دفعة أخرى سيتم إرسالها في وقت لاحق قد تكون بمبلغ أكبر من المرسل حاليا “.

وكان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي قال في تصريح صحافي أمس ” نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات “.

وتشهد الأسواق السورية منذ مطلع العام الجاري ضغطا كبيرا على العملة السورية حيث شهدت جميع الأسواق قلة كبيرة في حجم العرض من جهة الليرة السورية التي ارتفعت قيمتها أمام الدولار بسبب قلة المعرض.

وسجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بين 9000 إلى 10000 آلاف ليرة.

ويعاني مئات الآلاف من العاملين في الجهات الحكومية للشهر الثاني على التوالي من غياب رواتبهم الشهرية بسبب عدم عمل الصرافات التي يتم سحب رواتبهم منها بسبب غياب العملة السورية.

(د ب أ) 

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  1. يقول مجتهد:
    فبراير 14, 2025 الساعة 11:33 ص

    من المؤسف حقاً أنه لا يوجد دولة عربية ولا واحدة تصك عملتها أو تطبع أوراقها المالية بنفسها. حتى في هذا نعتمد على الآخرين.

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    1. يقول ارض الشهداء:
      فبراير 14, 2025 الساعة 1:12 م

      الجزاءر تطبع عملتها بنفسها. من فضلك لا داعي للتعميم.

    2. يقول موح النش:
      فبراير 14, 2025 الساعة 2:02 م

      لأن تكلفة طباعة الأوراق المالية العربية أغلى من قيمتها الشرائية

    3. يقول Karim -Dz:
      فبراير 14, 2025 الساعة 7:26 م

      هاته الدول تطبع عملتها محليا:
      الجزائر والمغرب ومصر والسودان .

  2. يقول ملاحظ:
    فبراير 14, 2025 الساعة 6:47 م

    هل سوريا تعاني من نقص الاوراق المدية السورية ؟…..ام العملات الصعبة!

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