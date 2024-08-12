سوريا: تجدد المواجهات وحركة نزوح واسعة… «قسد» تقتل وتأسر أكثر من 10 عناصر من قوات النظام في دير الزور

دمشق – «القدس العربي»: أصيب ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في ريف دير الزور شرقي سوريا، بينما تجددت المواجهات وتبادل القصف المدفعي بين مسلحي العشائر وقوات النظام السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات “الشامية” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” على الضفة المقابلة، ما خلق موجة نزوح على طرفي النهر.

مصدر محلي قال لـ “القدس العربي” إن المواجهات والقصف المتبادل بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين قسد وقوات النظام امتد على طول السرير النهري وخاصة في بلدات أبو حمام والشحيل، والبصيرة، والدحلة، وأبريهة، والصبحة، والكشكية، حيث شوهد تصاعد أعمدة الدخان واحتراق المنازل، ما تسبب بحركة نزوح واسعة وسط انقطاع المياه الصالحة للشرب.

وأفاد مسؤول شبكة أخبار “الشرق نيوز”، فراس علاوي، في اتصال مع “القدس العربي”، بوقوع إصابات في صفوف المدنيين، واندلاع حريق في حي المهيدة في بلدة أبو حمام.

وقال المصدر: “استهدفت قسد بالمدفعية وقذائف الهاون مدينة موحسن والبوليل وبقرص، حيث أصيب ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، عائلة عبد السالم، كما تعرضت منازل نعمان السليم وخضر الخرفش وعبد السالم لأضرار وصبيخان في مناطق سيطرة النظام”.

واندلعت المواجهات على خلفية عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية عبر النهر إلى نقاط متقدمة تابعة لعناصر الدفاع الوطني في البوليل والدوير والكشمة شرق دير الزور، انتهت بقتل وأسر عدد من قوات النظام، ونشر قناصة على طول نهر الفرات في مواقع الاشتباكات.

قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت الإثنين، تنفيذ عملية “تحذيرية وانتقامية” ضد قوات النظام، رداً على المجزرة التي ارتكبتها الأخيرة يوم الجمعة الفائت، في قريتي الدحلة وجديدة بكارة في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وذكرت “قسد”، في بيان، أن مجلس دير الزور العسكري “أغار” بعملية أمنية واسعة على ثلاث نقاط لقوات النظام، في بلدات الكشمة والبوليل والطوب غربي نهر الفرات، أسفرت عن مقتل 18 من عناصر النظام وجرح آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين آخرين بعملية قنص للقوات، كما سيطرت قوات العملية على 11 قطعة سلاح نوع كلاشنيكوف وكمية من التجهيزات العسكرية.

وأضاف البيان: “أثناء العملية داهمت قوات العملية نقاط النظام التي انطلقت منها الهجمات على مناطقنا وبشكل متزامن، وهي ثلاث قرى وهي الكشمة، والبوليل والطوب في الضفة الغربية لنهر الفرت شرق دير الزور، حيث حققت أهدافها بدقة، وعادت القوّات إلى مواقعها بسلام”.

ووصف مجلس دير الزور العسكري العملية بالـ “تحذيرية لقوّات النظام وميليشياته في حال مواصلة جرائمهم ضد شعبنا ومناطقنا في دير الزور، وتشدد على استخدامها لحقّ الدفاع المشروع ضد هجمات النظام كافة، التي تأتي كنزعة انتقامية لمواقف شعبنا الثابتة والرافضة لسياساته وجرائمه على الأراضي السورية كافة”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا: “تسللت مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين إلى قرية البوليل ضمن مناطق سيطرة المجموعات الإيرانية، واشتبكت مع عناصر نقطة عسكرية، وأسفرت الاشتباكات عن إعدام 7 عناصر من المسلحين على يد القوات المهاجمة”.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في قريتي الكشمة والدوير قرب مدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من الشريان السوري على طريق طهران – بيروت، أسفرت عن مقتل عنصرين على الأقل من المسلحين، وجرح آخرين وتمكنت القوات المهاجمة من أسر 6 من الجرحى.

وجاءت عملية تسلل قوات سوريا الديمقراطية والاشتباكات العنيفة بعد مقتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وإصابة آخرين أمس باستهداف طائرة مسيّرة يرجح أنها أمريكية لسيارة عسكرية كانوا يستقلونها بين قريتي الكشمة والدوير في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية – العراقية، ويشار إلى أنها المرة الأولى منذ عام 2017 التي تتمكن فيها قوات سوريا الديمقراطية من الوصول لهذه المناطق الاستراتيجية التي تقع بالقرب من الشريان السوري لطريق طهران – بيروت.

وتسبب القصف والاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات المحلية باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية في قرية الكشكية، ووقوع أضرار مادية في منازل المدنيين، وشهدت المنطقة حركة نزوح جماعية كبيرة للمدنيين من عدة مناطق في ريف دير الزور الشرقي.

وفي 9 من الشهر الجاري، قتل 11 مدنياً بينهم سيدات و6 أطفال وأصيب 5 بجراح، في مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري والميليشيات المحلية التابعة لها في قرية الدحلة بريف دير الزور.

كما قتلت سيدة وطفلة في ذات اليوم، وأصيب 7 مدنيين بجراح متفاوتة بينهم 6 أطفال، إثر قصف مدفعي نفذته قوات سوريا الديمقراطية استهدف قرية البوليل.