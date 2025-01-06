سوريا: تخفيف القيود الأمريكية على المساعدات الإنسانية

دمشق ـ «القدس العربي»: خففت الولايات المتحدة قيودها عن تقديم المساعدات لسوريا، مبقية على نظام العقوبات، فيما يزداد، ملف الأكراد سخونة، على وقع تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها رفضه أي تقسيم لسوريا، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” في مواجهة أي “خطر” لذلك.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه بموجب تخفيف القيود، ستمنح تراخيص تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة.

كما أن التراخيص تجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنه سيتم تخفيف القيود مبدئيا لمدة 6 أشهر وستتم متابعة مجريات الأحداث في سوريا خلال هذه الفترة.

في حين، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه أي تقسيم لسوريا، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” في مواجهة أي “خطر” لذلك.

وقال “لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتم تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر (لحصول ذلك)، سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة”.

وزاد: “لا مكان للإرهاب، ومن يدعمون الإرهابيين سيدفنون مع أسلحتهم”، مضيفا “في حال تحدد الخطر، يمكننا التدخل بشكل مفاجئ، في ليلة واحدة. لدينا القدرة على ذلك”.

كذلك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا هي “مسألة وقت”.

وأضاف “لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت”.