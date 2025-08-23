سوريا ترجئ انتخابات البرلمان بالسويداء والرقة والحسكة لـ”تحديات أمنية”

سوريا: أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب “التحديات الأمنية”.

أفاد بذلك متحدث اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) نوار نجمة، السبت، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” الرسمية.

وقال نجمة إنه حرصا من اللجنة العليا “على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظرا لما تشهده من تحديات أمنية، فإنها قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة”.

وأكد المسؤول السوري أن المحافظات الـ3 “ستبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت”.

وتشهد السويداء توترات أمنية متصاعدة عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو/ تموز الماضي. غير أن إسرائيل استغلت هذا الوضع وتذرعت بـ”حماية الدروز” لتكثيف عدوانها على سوريا وارتكاب مزيد من الانتهاكات بحقها.

(الأناضول)