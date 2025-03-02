سوريا: تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية- (تغريدة)

أعلنت الرئاسة السورية في بيان اليوم الأحد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة “إكس”، إن الرئيس الشرع قرر أن “تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي”.

ووفق القرار “تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”، على أن “ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/loqOAPBN2k — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 2, 2025

والاثنين والثلاثاء الماضيان، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وتعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيساً انتقالياً ومنذ الإطاحة ببشار الأسد.

وأعلن الشرع في كلمة متلفزة نهاية يناير الماضي عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(وكالات)