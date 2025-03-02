سياسة | عربي | سوريا

سوريا: تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية- (تغريدة)

2 - مارس - 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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أعلنت الرئاسة السورية في بيان اليوم الأحد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة “إكس”، إن الرئيس الشرع قرر أن “تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي”.

ووفق القرار “تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”، على أن “ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

والاثنين والثلاثاء الماضيان، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وتعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيساً انتقالياً ومنذ الإطاحة ببشار الأسد.

وأعلن الشرع في كلمة متلفزة نهاية يناير الماضي عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(وكالات)

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  1. يقول سمير:
    مارس 2, 2025 الساعة 4:20 م

    سوريا وللأسف تتجه الى دكتاتورية إسلامية مازالت ناعمة لكن في طريقها إلى التشدد

    رد
    1. يقول نصير الخزامي:
      مارس 5, 2025 الساعة 12:23 ص

      اتذكر عندما كانت وزيرة من المانيا تضع شارة الشواذ في كاس العالم في قطر هل تطالب بشئ مثل هذا في بلادنا و تعد منعه تشدد

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