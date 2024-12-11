سوريا تصعد من «المسلخ»… و«لجوء إنساني» للأسد!

تابعت وسائل إعلام عربية عالمية، المنظر المؤسي لاجتماع عشرات آلاف السوريين منذ إعلان سقوط نظام بشار الأسد، الأحد الماضي، حول المنطقة القفراء الواسعة التي تحيط بسجن صيدنايا، المسمى «المسلخ البشريّ».
يقسم السجن إلى قسمين: السجن الأبيض والأحمر، ويحيطه سوران داخلي وخارجي، تحيطه فرقة عسكرية، وحقل ألغام خارج أسواره، وقد مثل رمزا أقصى لتراجيديا العذاب السوري تحت نظام الأسد، فإضافة إلى كونه مركز احتجاز وتعذيب واعتقال وسجن، كان موقعا مجهّزا بإمكانيات صناعية للقتل، ويحوي مصنع هندسة القتل هذا غرفا يحجز في واحدتها، التي تبلغ مساحتها قرابة 6 أمتار مربعة، 30 معتقلا، وهي غرف لا ترى النور، جرى تصميمها لعزل آلاف الرجال والشباب والنساء والأطفال المحتجزين، وسراديب مظلمة، ومواقع تعذيب وتكبيل و«شبح» (أي تعليق من اليدين أو القدمين) ومكابس لسحق أجساد المعدومين وعظامهم، وأنابيب جارية لسكبها الدماء والبقايا.
أصبح السجن المذكور الذي تأسس عام 1987، بؤرة للفظاعة القصوى، وقضى فيه خلال عشر سنوات ما يقارب 35 ألف شخص، عبر الإعدام المباشر، أو سوء الرعاية الصحية، أو عمليات التجويع الممنهج، ووثقت مؤسسات حقوق عالمية ذات مصداقية كبيرة، مثل «منظمة العفو الدولية» وقائع فظيعة يُجبر فيها السجناء السوريون على أكل لحوم البشر، والاختيار بين مقتلهم أو قتل أقاربهم أو أصدقائهم، كما وثّقت ممارسات تقطع فيها الرؤوس ويغتصب فيها الضحايا، وتحدّثت منظمات عن ترك جثث الموتى من السجناء، في المهاجع والزنزانات مع باقي السجناء لما يقارب خمسة أيام، ثم تنقل إلى «غرف الملح» التي تستخدم لحفظ الجثث قبل التخلص منها.
حددت منظمات حقوق الإنسان أكثر من 27 سجنا ومركز احتجاز أدارتها منظومة الأسد العسكرية ـ الأمنية، ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام اعتقل، منذ آذار/ مارس 2011، حين بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، وكانون أول/ ديسمبر 2024، 136614 شخصا بينهم 3698 طفلا و8504 امرأة.
عند تحريره كانت سجلات السجن توثق وجود 25 ألف معتقل، وحين لم يبلغ عدد المحررين هذا المبلغ، وتبددت آمال وجود سراديب أخرى، وبعد محاولات الدفاع المدني لخرق طبقات أرضية تم استبعاد ذلك، فيئس الآلاف من المنتظرين من إطلاق أقاربهم أحياء، انتقلت التجمّعات إلى المشافي، مثل مستشفى حرستا، فاكتشف بعضهم جثث مفقوديهم، وبدأ أثناء ذلك تداول قصص مرعبة ومثيرة للحزن الشديد، لأشخاص خرجوا بعد ثلاثة أو أربعة عقود، ونساء سجينات مع أطفالهن،
يمكن اعتبار سجن صيدنايا، مجازا لسوريا كلّها، التي صعدت فجأة من السراديب إلى فوق الأرض، واكتشفت فجأة، وبعد 54 عاما من حكم الأسدين، الأب والابن، هواء الحرية النظيف، وإمكانية الخلاص من الفظاعة التي لا تنتهي لمنظومة غادر رأسها فجأة، في عمليّة خاصة للمخابرات الروسية، على حد ما ذكرت موسكو، من دون أن يوجّه كلمة، وهو المغرم بالفذلكات اللغوية، ولو لكبار المسؤولين، وقادة «الشبّيحة» المغالين في الإخلاص له، الذين وجدوا أنفسهم متروكين مطاردين مع إمكانية المحاسبة على جرائم مهولة ضد شركائهم في البلد، فيما قائدهم يتنعم بأموال البلد المنهوبة، هو وعائلته، ويحظى بالحماية في بقعة من روسيا تحت يافطة «اللجوء الإنساني»!
بالأمس تابعت برنامج الاتجاه المعاكس احد الأخوة الذي ظهر في البرنامج على يسار أسفل الشاشة له مقطع فيديو يوضح فيه أماكن وجود السجون السرية. البحث العشوائي الغير علمي تعب يجب أن تقوم فرقة هندسية بالبحث واتمنى على المهندسين الذين تخصصوا في الغرب في مجال البناء العميق -( التيف باو) – أن يقوموا بمؤازرة الحكومة لحل المشكلة.
إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إسرائيل تعربد ولم نسمع ولو إدانة من طرف الحكام الجدد غير التحدث عن السجون واجتثاث الضباط السابقين في تكرار لسيناريو بلد مجاور
نعم قصتنا اليوم برغم الألم الذي حدث منذ الحركة التخريبية التي قام بها سفاح العصر في سوريا العالم حافظ الذي يعيش العذاب عند مليك عظيم وكذلك هذا الجبان الذي فر كالثور الذي لا يدري متي يصل له من ضحي بعمره من اجل كرامه مفقوده والحمدلله حصلوا علي كرامة مزوجه بعطر دمائهم التي روت تراب سوريا العظيمه فاهي سوريا تنشقت عطر من ضحوا بدمائهم من اجل جعل سوريا لاهلها فقط ومن يخاف عليها من شعوبنا التي عشقت الكرامه والحرية فهذه هي بلاد بني اميه ارض الأمجاد والعطر بها لم يزل يوما فدماء اهلها ومن قارع الطغات جعلت الفجر يزداد اشراقا لان الشروق لم ينتهي طوال هذا العمر التي بليت بهذه العائله النتنه التي سعت الي تشويه سوريا لكنها لم ولن تستطيع فعل هذ فلسوريا كل التحية واشعبها
﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ صدق الله العظيم.
هذا هو نظام الإجرام الذي دافعت عنه ” الجمهورية الإسلامية الإيرانية ” والمسمى حزب “الله” وباقي التوابع المنافقة باسم الإسلام و آل البيت. أين أنتم من “الإسلام و الله”. الله بريء منكم ومن إجرامكم الطائفي البغيض.
الأسد الأب المقبور ترك القنيطرة مهدمة كما هي منذ حرب 1973 ولم يعد بناؤها كي- حسب زعمه- تبقى متحف شاهد على جرائم الصهاينة في المدينة وكان كلما أتاه زائر إلى سوريا يأخذه إلى المدينة وهذا ما فعله اليهود في أوشفيتز في بولندا وكذلك قاموا بإنشاء متحف الهولوكوست ويجبرون كل زائر أن يزور المتحف غصباً وإلا فعو غير مرحب به في الكيان. وبناءً عليه، يجب أن يتم الإحتفاظ بسجن صيدنايا تماماً كما هو بدون تغيير مع زنزاناته وأدوات التعذيب وكل شيء ويجب جعله متحف ويجب على الدولة أن تنظم رحلات مجانية لكل الناس من طلاب المدارس والجامعات والعمال وكل طبقات الشعب السوري بل وحتى من الزوار الأجانب كي يروا بأم أعينهم أن هتلر كان أرحم باليهود من المجرمين من آل الأسد بل أن الهولوكوست السوري فاق الهولوكوست الصهيوني بأشواط. وبذلك يتعلم السوريين قيمة الديموقراطية والحرية وحب الحياة و أهمية الدفاع عن مكتسبات الثورة. أما الأجانب فلكي يشعروا بعقدة الذنب بالتغاطي عن الإجرام الأسدي و التعامل معه والدفاع عنه بحجة حامي الأقليات.
دعاءنا إلى الله أن يكون درساً للظالمبن والإستبداديين والمجرمين والفاشيين وأن يكون نجاح الثورة بعد هذه السنيين من الصبر على المأسي، أن يكون يوم مشرق للحربة في سوريا والعالم. ولكن نعلم جيداً كما قال نلسون مانديلا حريتنا تبقى ناقصة بدون حرية الفلسطينيين والسودانيين والمصريين واليمنيين واللبنانيين والعراقيبن والليبيين … وكل شعوب العالم التي تتوق إلى الحرية.