سياسة | عربي | سوريا

سوريا تعتقل مصرياً بعد بثه تسجيلات مصورة تهدّد حكومة بلاده- (صورة)

15 - يناير - 2025

لقطة شاشة من فيديو للمصري أحمد المنصور بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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لندن- “القدس العربي”: قال مصدر بوزارة الداخلية السورية، ومصدر أمني عربي لـ “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور بعد بثه تسجيلات مصورة يهدد فيها الحكومة المصرية.

 وكان بيان منسوب لـحركة تسمي نفسها بـ “حركة ثوار 25 يناير” قد قال إن قائد الحركة، أحمد المنصور، قد اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه بعد تلقّي دعوة للقاء وزير الدفاع السوري، أمس.

وقالت الحركة، في بيان نُشر على صفحة تحمل اسم المتحدث الرسمي لـ “حركة ثوار 25 يناير”، وتداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لـ”القدس العربي” التأكد من صحته، إن المنصور تلقى دعوة للقاء وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الذي سبق وتعامل تحت إمرته في جبهات الثورة السورية.
وذكرت الحركة أنها تأسف لأن يكون بيانها الأول عن اختفاء مؤسسها.

وأكدت منصة “تأكد” السورية اعتقال أحمد منصور.

(وكالات)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    يناير 15, 2025 الساعة 11:23 ص

    إنه الخريف العربي !
    جاك الدور يا دكتاتور !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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    1. يقول محمد الجزائؤي:
      يناير 16, 2025 الساعة 2:55 ص

      الورات الحقيقية لا تعرف شيء إسمه إحراج.

  2. يقول زياد:
    يناير 15, 2025 الساعة 12:55 م

    لم يكن موفقا في خروجه الذي أضر بالسلطة السورية الجديدة وجعلها في حرج هي في غنى عنه. أمثال هاته الخرجات هي التي تطيل في عمر الطغاة.

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  3. يقول ahmad:
    يناير 15, 2025 الساعة 3:54 م

    غدر الثوار ببعضهم

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  4. يقول alaa:
    يناير 16, 2025 الساعة 9:29 ص

    ثوار سوريه يعتقلون ثائر مصري قاتل معهم لصالح ديكتاتور مصر –حسبنا الله ونعم الوكيل

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