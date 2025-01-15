سوريا تعتقل مصرياً بعد بثه تسجيلات مصورة تهدّد حكومة بلاده- (صورة)

لندن- “القدس العربي”: قال مصدر بوزارة الداخلية السورية، ومصدر أمني عربي لـ “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور بعد بثه تسجيلات مصورة يهدد فيها الحكومة المصرية.

وكان بيان منسوب لـحركة تسمي نفسها بـ “حركة ثوار 25 يناير” قد قال إن قائد الحركة، أحمد المنصور، قد اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه بعد تلقّي دعوة للقاء وزير الدفاع السوري، أمس.

حركة ثوار ٢٥ يناير pic.twitter.com/wigbhtD4jH — أحمد المنصور (@sweed_08) January 11, 2025

وقالت الحركة، في بيان نُشر على صفحة تحمل اسم المتحدث الرسمي لـ “حركة ثوار 25 يناير”، وتداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لـ”القدس العربي” التأكد من صحته، إن المنصور تلقى دعوة للقاء وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الذي سبق وتعامل تحت إمرته في جبهات الثورة السورية.

وذكرت الحركة أنها تأسف لأن يكون بيانها الأول عن اختفاء مؤسسها.

وأكدت منصة “تأكد” السورية اعتقال أحمد منصور.

أكد مصدر من الإدارة السورية لمنصة “تأكد” اعتقال الناشط المصري أحمد منصور، مؤسس “حركة ثوار 25 يناير”، المتواجد في سوريا، يوم الثلاثاء. وكان منصور قد نشر صورة على منصة “إكس” ظهر فيها بجوار ملثمين وخلفهم لوحة كتب عليها اسم الحركة وعلم مصر بنسخة قديمة، ما أثار جدلًا على مواقع… pic.twitter.com/1n1kEpykcW — تَـأكّـدْ (@VeSyria) January 15, 2025

(وكالات)