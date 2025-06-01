سوريا تعلن إعادة فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان الثلاثاء

إسطنبول: أعلنت السلطات السورية، مساء الأحد، إعادة فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان الثلاثاء المقبل، بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في بيان: “نحيط المسافرين الأكارم علما بأنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثلاثاء”.

وتابعت: “وذلك رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، حرصا منا على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك” الذي يبدأ الجمعة القادم.

ويقع المعبر بين قرية العريضة في محافظة عكار شمالي لبنان، ومحافظة طرطوس غربي سوريا.

وحتى الساعة 22:15 “ت.غ” لم تصدر إفادة رسمية لبنانية في هذا الشأن.

ومنذ فترة، تنفذ السلطات السورية أعمال صيانة وترميم في المعبر ضمن جهود لإعادة تأهيله.

كما نفذت بيروت أعمال إعادة تأهيل للجانب اللبناني من المعبر، بعد أن استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي إبان الحرب الأخيرة على لبنان بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وتوجد ستة معابر رسمية على الحدود بين سوريا ولبنان هي: العريضة والمصنع (يابوس) وجوسية والدبوسية وتلكلخ ومطربا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في سوريا ولبنان وفلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)