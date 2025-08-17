سوريا تعلن السيطرة على حرائق الغابات في ريف حماة

دمشق: أعلن وزير الطوارئ السوري رائد الصالح، الأحد، السيطرة الكاملة على حرائق الغابات في محافظة حماة وسط البلاد، والتي اندلعت قبل 4 أيام، بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك في تدوينتين عبر حسابه الرسمي على منصة شركة إكس الأمريكية.

وقال الصالح: “نعلن اليوم الأحد 17 أغسطس/ آب عن إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريف حماة الغربي، مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة الدقيقة لضمان عدم تجدد النيران”.

وأضاف: “أتوجه بالشكر والامتنان لفرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وأفواج الاطفاء الحراجي، ولفرق المؤازرة القادمة من دمشق وريفها ودرعا (جنوب)، وحمص (وسط)، وحلب وإدلب (شمال)، وللطيران المروحي والفرق الهندسية، ولكل الجهات الحكومية التي شاركت في هذه المهمة الوطنية”.

كما شكر “الأهالي الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع فرق الإطفاء، مقدمين كل ما بوسعهم من جهد وعزيمة، ليؤكدوا أن حماية الأرض والإنسان ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل واجب وطني ينهض به الجميع”.

وتابع الوزير السوري: “في الوقت الذي نعلن فيه عن السيطرة على الحرائق، لا يسعنا إلا أن نعبر عن بالغ الحزن والأسى للخسائر التي لحقت بممتلكات الأهالي وأرزاقهم وأراضيهم الزراعية، والتي تمثل مصدر عيش كريم لعائلات كريمة”.

وختم بالقول، إن “سلامة المواطنين وحماية الغابات ثروة الوطن ستظل دائماً في صميم أولوياتنا، وسنواصل العمل للحفاظ على بيئتنا وأمان أهلنا وحماية أرزاقهم”.

والخميس، أعلن الدفاع المدني السوري إخماد فرق الإطفاء 6 حرائق غابات من أصل 10 اندلعت خلال اليومين الماضيين في 4 محافظات، بينها حماة، إثر ارتفاع درجات الحرارة، واستمرار مكافحة الأخرى.

ومع دخول فصل صيف، شهد العديد من المحافظات السورية لا سيما اللاذقية حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.

(الأناضول)