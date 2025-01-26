سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة “متجهة إلى حزب الله” بلبنان

سوريا: ضبط أمن الحدود السوري، الأحد، شحنة أسلحة قال إنها “كانت متجهة إلى حزب الله” اللبناني، عبر الحدود بين البلدين بريف العاصمة دمشق.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) على موقعها الإلكتروني، نقلا عن الإدارة العامة لأمن الحدود.
وذكرت الوكالة أن “الإدارة العامة لأمن الحدود، ضبطت بعد الرصد والمتابعة شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني، وذلك عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية عبر مدينة سرغايا بريف دمشق”.
والخميس، بحث رئيس أركان الجيش السوري علي النعسان، مع مدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني ميشيل بطرس، آلية ضبط الحدود بين البلدين.
وحدود سوريا ولبنان، المكونة من جبال وأودية وسهول، تتداخل على طول نحو 375 كلم دون سياج أو علامات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.
(الأناضول)
ههه يبدو أن النظام السوري الجديد سيعمل لصالح عصابة تل أبيب يا حبيب التي تحتل القنيطرة بعد الجولان، يا للذل والهوان والخذلان والانبطاح لماما أمريكا شيطانة الحروب وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة أو حساب أو عقاب 🤔😮
جميعنا يعلم أن هذا السلاح موجه ضد إسرائيل، هل أصبح أحمد الشرع ومن معه حماة إسرائيل الجدد؟؟؟ سوف يكهن هذا عار عليهم إلى أبد الأبدين، لن يغفره الله الذي لا يمكن أن يكون مع الحق العربي ضد الباطل الإسرائيلي.
يبدو ان هذه الخطوة هي تقديم لاوراق الاعتماد للنظام السوري الجديد وعربون مودة لاسرائيل حتى ترضى ويرضى معها ترامب. هي خطوة لحصار الجهة التي حاربت اسرائيل ونصرت غزة، بل وفجرت حربا اسنادا لغزة وفقدت قيادات صفها الاول في سبيل ذلك، في الوقت الذي كانت فيه اسرائيل تقصف كل من يعاديها ولم تتعرض لقوات المعارضة ولا نصف مرة.
ألهذه الدرجة ذاكرتكم قصيرة؟ هل نسيتم مجازر حزب الله بالسوريين؟ ثم أن السلطات ضبطها و احتفظت بها لنفسها ولم تسلمها إلى طرف آخر. على كل حال، كانوا سيستعملونها لترهيب اللبنانيين قبل إسرائيل وذلك لمكاسب سياسية. أي ترسانات حزب الله من الصواريخ الذكية التي لم تستعمل إلا فيما ندر؟هل نسيتم تهديدات حزب الله بمحو تل أبيب وفي النهاية مجرد صواريخ كاتيوشا لم تؤذي العدو وإن كانت أرهبته وذلك لأن الصهاينة جبناء وليس بسبب فعاليتها.