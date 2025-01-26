سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة “متجهة إلى حزب الله” بلبنان

سوريا: ضبط أمن الحدود السوري، الأحد، شحنة أسلحة قال إنها “كانت متجهة إلى حزب الله” اللبناني، عبر الحدود بين البلدين بريف العاصمة دمشق.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) على موقعها الإلكتروني، نقلا عن الإدارة العامة لأمن الحدود.

وذكرت الوكالة أن “الإدارة العامة لأمن الحدود، ضبطت بعد الرصد والمتابعة شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني، وذلك عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية عبر مدينة سرغايا بريف دمشق”.

والخميس، بحث رئيس أركان الجيش السوري علي النعسان، مع مدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني ميشيل بطرس، آلية ضبط الحدود بين البلدين.

وحدود سوريا ولبنان، المكونة من جبال وأودية وسهول، تتداخل على طول نحو 375 كلم دون سياج أو علامات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.

(الأناضول)