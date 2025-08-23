سوريا تعلن عن تحضيرات لإصدار عملة جديدة بتقنيات مضادة للتزوير

سوريا: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، السبت، إجراء تحضيرات لإصدار عملة جديدة بتقنيات حديثة مضادة للتزوير.

ولا يزال السوريون يتعاملون بالعملة الورقية القديمة، التي يرون فيها نموذجا عن مأساة النظام السابق، حيث وضعت صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد على العملات من فئة ألفي ليرة (الدولار يساوي نحو 10 آلاف ليرة)، بينما وضعت صورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة سورية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، قال الحصرية إن “خطة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي”.

وأضاف أن “الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية”.

وتابع الحصرية: “ستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقة، بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.

وحدد 3 مراحل لإصدارها، قائلا: “المرحلة الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حاليا”.

و”في المرحلة الثانية يبدأ التبديل، بينما يصبح التبديل في المرحلة الثالثة حصرا عن طريق مصرف سورية المركزي”، وفق الحصرية.

وفيما يتعلق بميزات العملة الجديدة، قال إنها تتميز بـ”بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، ما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين”.

وأوضح: “ستُطبع الأوراق النقدية الجديدة لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة (لم يسمها)، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، ما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين”.

وأكد أن “إصدار العملة الجديدة (لم يحدد جدولا زمنيا) هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، وهو لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء”.

وبشأن الاستعدادات لذلك، قال الحصرية إن المصرف “سيطلق حملة توعية وطنية في الوقت المناسب، يتم من خلالها توضيح كل التفاصيل المرتبطة بالفئة الجديدة، والإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية”.

(الأناضول)