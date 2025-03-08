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سوريا.. تعليق الدوام المدرسي في طرطوس واللاذقية ليومين

8 - مارس - 2025

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دمشق: أوعز وزير التربية السوري نذير القادري، السبت، بتعليق الدوام المدرسي في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين غربي البلاد يومي الأحد والاثنين، مرجعا ذلك إلى “الأوضاع الأمنية غير المستقرة”.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وقال القادري: “نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في محافظتي طرطوس واللاذقية، أوعزنا لمديريتي التربية في المحافظتين بتعليق الدوام المدرسي ليومي الأحد والاثنين”.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، هجمات منسقة لفلول نظام الأسد على منطقة الساحل السوري، ما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

(الأناضول)

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