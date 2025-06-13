سوريا تغلق مجالها الجوي بسبب “التوترات الإقليمية المتصاعدة”

دمشق: أعلنت هيئة الطيران المدني في سوريا، الجمعة، إغلاق مؤقت لأجواء البلاد، جراء المستجدات الإقليمية الراهنة عقب العدوان الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن رئيس الهيئة أشهد الصليبي قوله: “نعلن عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت دمشق (13:00 ت.غ)”.

وأكد صليبي أن “ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي نتخذها لضمان سلامة حركة الطيران المدني، وسط المستجدات الإقليمية الراهنة”.

وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية السورية توقف مؤقت لجميع الرحلات من وإلى الإمارات والسعودية اليوم، مرجعة ذلك إلى إغلاق الأجواء السورية والأردنية والعراقية نتيجة التوترات المستمرة في المنطقة، وفق الوكالة.

وأوضحت الخطوط أنها “تتابع تطورات الوضع بشكل مستمر، وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الرحلات الجوية فور توفرها”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة “سانا” بسقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف محافظة درعا جنوب البلاد أثناء عبورهما الأجواء، دون حدوث أضرار بشرية أو مادية.

كما نشرت محافظة درعا عبر صفحتها على “تلغرام” مقطع فيديو لما قالت إنه صاروخ إيراني سقط في مدينة إنخل بريف المحافظة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية”.

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي – برسالة وجهها إلى شعبه – إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات

(الأناضول)