سوريا تفعّل قسم جرائم المعلوماتية بعد توقفه لأكثر من سبعة أشهر

دمشق – «القدس العربي»: كشفت مصادر حقوقية مختصة عن إعادة تفعيل قسم الجرائم المعلوماتية التابع لمباحث الأمن الجنائي في وزارة الداخلية السورية، بعد توقفه عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في ظل توقعات بارتفاع معدلات هذه الجرائم إلى مئات الأضعاف على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

عناصر مختصة

ووفق مصادر «القدس العربي»، فقد جرى تدريب العديد من العناصر على التعامل مع شكاوى الجرائم المعلوماتية باعتبار أنها ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى متابعة إلكترونية من مختصين، معتبرة أن تفعيل القسم، خطوة طبيعية في ظل ارتفاع معدلات جرائم المعلوماتية بشكل كبير في البلاد وخصوصاً في الشهرين الماضيين، حيث كثرت فيهما الشتائم والقدح والذم والحديث في الطائفية، وهذه من أخطر الجرائم المنصوص عنها في قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022.

وتبعاً للمصادر، يمكن حالياً لأي شخص أن يتقدم بشكوى بعد أن يحصل على معروض قضائي من النيابة العامة المختصة في هذا المجال، ومن ثم يبرز المعروض في قسم الجرائم المعلوماتية، ليتم بعدها تنظيم ضبط بالواقعة لمتابعتها من قبل العناصر المختصة واستدعاء الأطراف المعنيين إلى القسم للتحقيق معهم، مشيرة إلى أنه بعد ذلك تتم إعادة الضبط إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.

ولفتت المصادر إلى أنه في الأشهر الماضية، كان القضاء يستقبل شكاوى متعلقة بالجرائم المعلوماتية، من دون تحويلها إلى مخافر الشرطة لأنها غير مختصة ولا تتوفر الأدوات اللازمة لديها للمعالجة، معربة عن أملها بأن تحصل معالجات حقيقية لخطورة هذه الجرائم على المجتمع بشكل عام وخصوصاً منها المتعلقة بالطائفية والتي زادت بشكل كبير.

ومع الأحداث والانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، ومن ثم أحداث السويداء المتواصلة حتى الآن، ارتفعت معدلات الشتم والتجييش الطائفي على صفحات التواصل الاجتماعي سواء كان أصحابها من المقيمين داخل البلاد، أو من الصفحات والمنصات التي تتم إدارتها من الخارج، ما شكل خطراً كبيراً وتهديداً على السلم الأهلي، أثار موجة من الانتقادات بسبب غياب المحاسبة وعدم تطبيق القانون الخاص بالجرائم المعلوماتية

واعتبر المحامي عمار يوسف في تصريح لـ «القدس العربي» أن تفعيل الجرائم المعلوماتية خطوة جيدة جداً، مع ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية إلى مئات الأضعاف منذ سقوط النظام، معتبراً أنه بتفعيل هذا القسم وتطبيق القانون الخاص بالجرائم المعلوماتية سيتم ضبط هذه الجرائم ويصبح كل شخص يحسب ألف حساب قبل أن يقوم بالكتابة على صفحته الشخصية ويقذف ويقدح الآخرين أو أن يتحدث في الطائفية.

ولفت يوسف إلى أنه بتفعيل قسم الجرائم المعلوماتية أصبح كشف الجرائم المعلوماتية أسهل، بحكم أن القسم يحتوي على أدوات وأجهزة مختصة، على الرغم من أنه في الفترة الماضية كانت هناك شكاوى تقدم إلى القضاء في مجال الجرائم المعلوماتية ولكن بوجود قسم مختص لمتابعها فإن الأمر سيسرع في الكشف عنها.

وتعرض القانون 20 الخاص بالجرائم المعلوماتية لانتقادات حادة سابقا، واتهم نشطاء نظام الأسد بأنه قام بوضع القانون لكمّ الأفواه والحد من حرية الرأي، وطالبوا بإلغائه.

وأكد يوسف أنه يؤيد المطالب التي تنادي بإجراء تعديلات على القانون الحالي وبما يحافظ على حرية الرأي والتعبير، مع الإبقاء على المواد التي تضبط مسألة الجرائم المتعلقة بالطائفية أو القدح أو الذم وغيرها، لضبط الانفلات في هذه الجرائم كما يحدث في الوقت الراهن.

استياء من الانفلات

واستطلعت «القدس العربي» آراء العديد من السوريين حول تفعيل قسم الجرائم المعلوماتية، فأكد محمد خالد، وهو من سكان العاصمة دمشق، أنه من الضروري تفعيل هذا القسم لأنه أصبح من غير المحتمل سماع أو كتابة منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجييش الطائفي وخصوصاً في ظل هذه الفترة الحساسة.

ورأى سامر، وهو من حمص ويقيم في دمشق، أنه أصبح يكره الدخول على صفحته الخاصة على فيسبوك لكثرة ما يقرأه من منشورات عن الطائفية والقدح والذم، متسائلاً: لماذا لا يكون هناك تحرك من قبل الجهات المختصة لضبط هذه الجرائم التي أصبحت متفشية في الأشهر الماضية ولدرجة الانفلات غير الطبيعي، في حين قالت سحر إنه لم يعد هناك احترام على صفحات التواصل الاجتماعي، معربة عن استغرابها من هذا التجييش الطائفي الذي لم يعد يطاق.