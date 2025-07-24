سوريا تقرر تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني

دبابات في مطار المزة العسكري حيث لقي العديد من السوريين حتفهم في المعتقلات. 20 ديسمبر 2024. رويترز

دمشق: أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري عمر الحصري، الخميس، اتخاذ قرار بتحويل مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق إلى مطار مدني بسعة 30 مليون مسافر سنويًا.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بمنتدى الاستثمار السوري السعودي بقصر الشعب في دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال الحصري: “قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني”.

وطالما شكل مطار المزة كابوسًا للسوريين، إذ استخدمه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لقصف المدنيين على مدار 14 عامًا من عمر الثورة على حكمه، لا سيما في مناطق بمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة جنوبًا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وموجات نزوح كبيرة.

وأكد الحصري أن “قطاع الطيران في سوريا متهالك، ونخطط لبناء مطار جديد في دمشق (المزة) يتسع لـ 30 مليون مسافر (سنويًا)، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنويًا (دون تحديد السعة الحالية)”.

وأشار إلى وجود مخططات لـ “تأهيل مطار حلب الدولي (شمال) ليصل إلى مليوني مسافر سنويًا (دون تحديد السعة الحالية)، وهذه فرص استثمارية واعدة”.

وصباح الخميس، بدأت في دمشق أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي الأول بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ورجال أعمال من البلدين، وفق وكالة “سانا” التي لم تحدد مدته.

والأربعاء، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في مؤتمر صحافي بدمشق، عن أول منتدى للاستثمار بين بلاده والسعودية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيساهم في تأمين 50 ألف فرصة عمل.

كما قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، إن الرياض ستعلن عن مشاريع كبيرة في سوريا، الخميس.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني “عمر الحصري”: “قرار ببناء مطار جديد في #دمشق بسعة 30 مليون مسافر”. “إغلاق مطار المزة العسكري وتحويله الى مطار مدني”. pic.twitter.com/M2xqGEfPk9 — W A F A 🇸🇾 (@MIIILP0) July 24, 2025

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الأربعاء، بوصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمر برئاسة الفالح إلى مطار دمشق الدولي، دون تحديد مدة الزيارة.

ومنذ الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودًا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عامًا من حكم “حزب البعث”، بينها 53 عامًا من حكم أسرة الأسد.

(الأناضول)