سوريا تقسو على ميانمار بسبعة أهداف في تصفيات المونديال

الكويت: لقن منتخب سوريا درسا قاسيا لنظيره منتخب ميانمار وفاز عليه 7 /صفر اليوم الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقمص عمر خربين مهاجم الوحدة الإماراتي دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب السوري في الدقائق 30 و54 و63 .

وسجل مؤيد سمير العجان هدفين لسوريا في الدقيقتين 51 و68 وتكفل ابراهيم فارس حصار وعلاء الدين ياسين دالي بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 47 و80 .

ولعب منتخب ميانمار بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 لطرد هين فيو وين.

ورفع المنتخب السوري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب الياباني المتصدر، وظل منتخب ميانمار في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027 .

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

(د ب أ)