سوريا.. تمشيط أمني بحمص بحثا عن “مجرمي حرب ومتورطين بجرائم”- (تدوينة)

دمشق: بدأت قوات الأمن السورية، الخميس، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص وسط البلاد، تستهدف “مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة “سانا” السورية، على حسابها بمنصة إكس، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت “عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.

مراسل سانا بحمص عن مسؤول أمني: وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تبدأان عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.#سانا. — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

وأهابت بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتها، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل القوات.

مراسل سانا بحمص عن مسؤول أمني: وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء (وادي الذهب، عكرمة) عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

وأوضحت أن “عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة”.

مراسل سانا بحمص عن مسؤول أمني: عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)