سوريا تمنح «موانئ دبي العالمية» عقداً بـ800 مليون دولار لتحسين الخدمات اللوجستية

دمشق – وكالات: ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس الأحد أن «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» وقعت اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة «دي بي ورلد (موانئ دبي العالمية)» لتعزيز البُنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تأتي «استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع»، والتي وقعها الجانبان في مايو/أيار.

وآنذاك وقع الطرفان مذكرة تفاهم «في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني».

نقلت الوكالة عن رئيس هيئة المنافذ، قتيبة بدوي، قوله «سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البُنية التحتية لميناء طرطوس» بما في ذلك تطوير رصيف متعدد الأغراض في الميناء والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة. وأضاف بدوي «تتوافر في شركة موانئ دبي العالمية الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون».

وفيما يتعلق بالمرحلة السابقة، قال «استغرقت المفاوضات عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقدنا خلالها الكثير من الجلسات، وكنا حريصين وبتوجيه من القيادة على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية».

وتابع رئيس الهيئة «لا نوقع اليوم اتفاقا فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية».

أما سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية»، فقد قال إن «مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية»، وفق المصدر نفسه. وأكد ابن سليم، أن «ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم، وخاصة في خدمات النقل والتحميل».

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

ووقعت دمشق خلال الأشهر الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات. وفي أيار/مايو، وقّعت دمشق عقداً لمدة 30 عاما مع شركة «سي.أم.إيه.سي.جي.ام» الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. كما أعلنت دمشق في الشهر نفسه توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار. ووقعت السلطات السورية في حزيران/يونيو مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1.5 مليار دولار.