سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

دمشق: نفت وزارة الخارجية السورية صحة ما نشرته مصادر صحافية حول توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين “منفي”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “إندبندنت عربية” عن “مصادر سورية رفيعة المستوى” أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق سيسبقه في الـ24 من سبتمبر/ أيلول خطاب لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جهته، أشار مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إلى أنه لا يوجد أي لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما أورده تليفزيون سوريا السبت.

والتقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، وفدا إسرائيليا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري. بحسب ما أورده تليفزيون سوريا اليوم.

(د ب أ)