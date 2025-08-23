سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

دمشق: نفت وزارة الخارجية السورية صحة ما نشرته مصادر صحافية حول توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين “منفي”.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “إندبندنت عربية” عن “مصادر سورية رفيعة المستوى” أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقا أمنيا برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاق سيسبقه في الـ24 من سبتمبر/ أيلول خطاب لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
من جهته، أشار مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إلى أنه لا يوجد أي لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما أورده تليفزيون سوريا السبت.
والتقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، وفدا إسرائيليا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري. بحسب ما أورده تليفزيون سوريا اليوم.
(د ب أ)
المحدثات بين الاعداء:
في جميع الصراعات الدولية في التاريخ، تواصل الطرفان لاجتماعات وتفاهمات واتفاقيات…. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع كفار قريش واربع تجمعات يهودية في المدينة.
وكذلك فعل خالد ابن الوليد وعمرو ابن العاص وصلاح الدين ومحمد الفاتح. والحلفاء مع الالمان..
واما المحادثات مع اسرائيل، فقد وصفها جمال عبد الناصر بالخيانة لانه كان ينتصر فقط من خلال اذاعة صوت العرب، ويخسر في الميدان.
المحادثات ليست خيانة، وانما المهم تفاصيلها
إذا على حسب منطقك كيف تسمي المحادثات التي ادت ألى منع الجيش السوري من الإنتشار جنوب دمشق.
كما قدم رسول الله تنازلات في صلح الحديبية. العناد الثوري وجبهة الممانعة بقيادة بشار الغير عميل ادت الى تهجير 12 مليون سوري وقتل مليونان واختفاء 100 الف مدني.
إلى الأخ Mohammad Hatahet:أغسطس 23, 2025 الساعة 2:50 م
مجرد تساؤل.
عجبا..كيف تقارن بين اتفاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم واتفاقيات أنظمة باعوا بموجبها دينهم وشرفهم وأرضهم ومقدساتهم من أجل عروشهم، وخوفا من الجهاد رغم تكديس أحدث الأسلحة !!!؟؟؟
فأعلم أن كل الاتفاقيات بدون استثناء التي وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أدت إلى نصر مبين ومكنت للإسلام والمسلمين.
الى الاخ غزاوي
كلامك صحيح عن الانظمة العربية وخياناتهم بإسم الاتفاقيات، ولكن الحكومة السورية الحالية ليست منهم، وقد تخلصت من نظام خائن
النظام الجديد لم يصل إلى الحكم إلا بتفاهمات مع القوى الغربية و الأتراك والكيان ولو كان النظام السابق عميلا كما يحاول البعض تسويقه لما حلم الجهاديون سليلي القاعدة وداعش بالوصول للحكم .
ضد بشار الاسد ثورة وجهاد وتحرير سوريا لكن لما نروح ناحية اسراءيل لازم مفاوضاة و تطبيع مفيش جهاد.كان من الاولى قبول مفاوضاة مع نضام الاسدقبل ما تتحطم سوريا.في النهاية المشروع من اول يوم كان تحطيم وحدة سوريا مافي نقاش انتهى…
للأسف هذه الحقيقة التي يحاول بعض من يلجأون إلى الجعجعة ورفع الصوت لإخفائها أو تضليل الآخرين عن حقيقتهم..