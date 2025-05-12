سوريا.. حرائق جديدة تندلع في حماة وتتوسع في اللاذقية بسبب الرياح- (فيديو)

دمشق: أعلن الدفاع المدني السوري، مساء الاثنين، اندلاع حريق “ضخم” في منطقة الحيدرية بريف محافظة حماة (وسط)، واستمرار جهود إخماد الحرائق المندلعة منذ 6 أيام بريف محافظة اللاذقية (شمال غرب).

جاء ذلك في سلسلة بيانات على قناة الدفاع المدني الرسمية بمنصة “تلغرام”.

يساندون بعضهم في مكافحة ألسنة اللهب لإخماد الحرائق التي تلتهم ما تصل إليه في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية، في اليوم السادس للحريق.#الخوذ_البيضاء #سوريا #اللاذقية #الدفاع_المدني_السوري #حرائق pic.twitter.com/p0jihI6fV1 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 12, 2025

وأشار إلى “اندلاع حريق حراجي ضخم جديد في منطقة الحيدرية في الجبال المطلة على سهل الغاب، بناحية شطحة بريف حماة، مساء اليوم الاثنين”.

وأضاف “فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري توجهت للمكان، وبدأت أعمالها بإخماد النيران وسط صعوبات كبيرة بسبب اشتداد سرعة الرياح”.

ولفت إلى “انتشار واسع لنيران الحريق الحراجي الضخم (..) بسبب اشتداد سرعة الرياح، واقتراب النيران من منازل مأهولة بالسكان في القرية، مع انفجار لمخلفات حرب في المكان”.

وبين أن “فرقنا تواصل أعمالها لإخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات في المنطقة”.

فيما أوضح أن هناك “مخاطر كبيرة يسببها اشتداد سرعة الرياح، وهباتها التي تصل لـ 50 كم/ساعة، مساء الاثنين، تزيد من صعوبات عمل فرق الإطفاء التي تعمل على السيطرة على الحرائق الحراجية في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية”.

وتابع: “وسط الدخان الكثيف والنيران المشتعلة، يواصل رجال الإطفاء لليوم السادس على التوالي عمليات إخماد الحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، بعزيمة وسباق مع الزمن لإخماد الحرائق وحماية البيئة والحياة والمساحات الخضراء”.

وقال إن التحديات تكمن في “الرياح التي زادت من انتشار النيران بعد ظهر الاثنين، ودرجات الحرارة العالية، وتضاريس المنطقة الجبلية الوعرة التي تحول دون وصول سيارات الإطفاء لكل بؤر الحرائق”.

انتشار واسع لنيران الحريق الحراجي الضخم الذي اندلع مساء اليوم الاثنين 12 أيّار محيط قرية الحيدرية بناحية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، بسبب اشتداد سرعة الرياح، واقتراب النيران من منازل مأهولة بالسكان في القرية، مع انفجار لمخلفات حرب في المكان، فرقنا تواصل أعمالها لإخماد الحرائق… pic.twitter.com/8cQw7rQnUr — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 12, 2025

والأحد، قال الدفاع المدني عبر منصة “تلغرام” إنه حقق “سيطرة جزئية على الحريق في عدة بؤر بنسبة تصل إلى 80 بالمئة”.

وليلة السبت/ الأحد، أعلن احتراق أكثر من 30 هكتارا (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي بريف اللاذقية، لافتا إلى عدم تسجيل أي أضرار بالمنازل.

وأفاد الدفاع المدني، في مارس/ آذار الماضي، بإخماد فرق الإطفاء 20 حريقا اندلعت في غابات ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس (شمال غرب).

(الأناضول)