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سوريا.. حملة بحماة تسفر عن توقيف متورطين في جرائم قتل وتعذيب

15 - يناير - 2025

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دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، عن حملة بمحافظة حماة، قادت إلى إلقاء القبض على متورطين بجرائم قتل وتعذيب ونهب للأسلحة.
وأوردت وكالة سانا السورية عن المكتب الإعلامي في الوزارة أنه “عقب محاولات متكررة ونداءات عديدة للمتوارين عن الأنظار من بقايا النظام المخلوع، لتسليم السلاح، والانصياع لأوامر القيادة العامة وإدارة العمليات العسكرية، بدأت قواتنا حملة أمنية لتمشيط بعض المناطق في ريف حماة”.
وقالت: “الحملة الأمنية استهدفت مناطق قمحانة وأرز وخطاب؛ لتمشيطها وإعادة السلاح للجيش وقوات الأمن”.
وذكرت أنه “يجري العمل حاليا على مدينة حلفايا وباقي المدن، التي يتخذها الخارجون عن القانون أوكاراً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين وعناصر وزارة الداخلية”.
وبينت أن الحملة الأمنية “أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بجرائم قتل وتعذيب ونهب الأسلحة بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الأهلي”.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تنفذ قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة، عمليات تمشيط لملاحقة مثيري الفوضى وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب في مختلف محافظات البلاد.

(الأناضول)

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