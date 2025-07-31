سوريا: خارجون عن القانون يسطون على رواتب موظفين بالسويداء

إسطنبول: أعلنت وزارة المالية السورية، الخميس، تعرّض رواتب لعاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء (جنوب) إلى السطو على يد مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” الرسمية، “باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والإخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرّض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا”.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات “تعيق جهود الدولة في استكمال صرف الرواتب للإخوة العاملين والمتقاعدين”.

وأكدت الوزارة، حرص الدولة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعًا، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة.

وتنتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء”، المدعوم من حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم من إسرائيل.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

وتعتبر الحكومة السورية أن إسرائيل بتدخلاتها المتكررة واعتداءاتها على البلاد تحاول “إذكاء الفتنة بين مكونات الشعب وفرض واقع احتلالي جديد”.

(الأناضول)