سوريا: «خريطة طريق» أوروبية لتخفيف العقوبات

دمشق ـ «القدس العربي»: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا والتي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، فيما سارعت دمشق إلى وصف الخطوة بـ “الإيجابية”.

وفُرضت العقوبات على حكومة الأسد، وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصّة “إكس”: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجُدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعم بلاده للإدارة الجديدة في سوريا، لافتاً إلى أهمية منحها الثقة لضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأضاف في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماعات بروكسل: “نحن ندعم الإدارة الجديدة في سوريا إذا كانت تسعى إلى توحيد البلاد عبر منح الحقوق نفسها لجميع المواطنين”، حسب وسائل إعلام إيطالية.

مع ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.

وأكدت كالاس في هذا الصدد “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة”.

ورحّب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.

وقال في منشور على منصّة “إكس”: “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمّن التنمية المستدامة”.