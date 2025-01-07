سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر

دمشق – وكالات: أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبو دي، أمس الثلاثاء أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان إلى البلاد لرفع معدل تغذية شبكة الكهرباء، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات. وأضاف «حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبير جدا، ونسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة».

وتبلغ الطاقة التوليدية للسفينتين 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً. ومن شأن ذلك أن «يسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50 في المئة تقريباً»، وفق المسؤول الذي أوضح أن «العمل جار حالياً لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين».

وجاء إعلان المسؤول السوري غداة إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إصدارها ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الاشهر الستة المقبلة، «للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي». ومنذ سنوات، يعاني السوريون من ساعات تقنين طويلة تتجاوز عشرين ساعة يومياً، على وقع شُحّ في الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد وتردي حالة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل التيار. وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين. ومنذ اندلاعها قبل أكثر من 13 عاماً، استنزفت الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة السلطات من جهة، وتضرّر محطات التوليد وشبكة توزيعها من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.