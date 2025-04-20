سوريا.. ضبط شاحنة محمّلة بأسلحة في درعا معدة للتهريب من دمشق للسويداء

دمشق: أعلن الأمن العام في محافظة درعا جنوبي سوريا، الأحد، ضبط شاحنة محمّلة بأسلحة متنوعة وصواريخ، كانت مُعدّة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء.

وفي منشور على منصة تليغرام، قالت محافظة درعا، إن “الأمن العام في المحافظة ضبط شاحنة محمّلة بأسلحة متنوعة وصواريخ مضادة للدروع، كانت مُعدّة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء (جنوب)”.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد المصدر نفسه أن “قوات الأمن العام تنفذ حملة مداهمة في المنطقة الغربية شمال مدينة داعل، وغرب مدينة إبطع، (في محافظة درعا) استهدفت خلالها عصابة متورّطة في سرقة الأسلحة وتجارة السلاح في المنطقة”.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في سياق جهود السلطات لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون، خاصة في جنوب البلاد، الذي يشهد نشاطا متزايدا لجماعات مسلحة.

جدير بالذكر أن محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، لا تزال تمثل تحديا أمنيا بالنسبة للسلطات السورية، إذ لا تزال تتواجد فيها مجموعات محلية مسلحة لا تخضع بشكل مباشر لسلطة الحكومة المركزية، وترفض الاعتراف بالحكومة الحالية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.

(الأناضول)