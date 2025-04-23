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سوريا.. ضبط مستودع أسلحة وذخائر لـ”خارجين عن القانون” في حمص- (تدوينة)

منذ 40 دقيقة

الصورة من حساب وزارة الداخلية السورية بفيسبوك

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دمشق: ضبطت قوات الأمن السوري الأربعاء، مستودع أسلحة بمحافظة حمص، تتخذه مجموعات “خارجة عن القانون موردا لعمليات تهدف لزعزعة الأمن“.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية السورية، على قناتها الرسمية بمنصة “تلغرام”.

وقالت: “بعد الرصد والمتابعة، تمكنت مديرية أمن حمص (وسط) من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة متنوعة وذخائر بريف حمص الشمالي الشرقي”.

وأشارت الوزارة إلى أن المستودع المضبوط “كانت تتخذه مجموعات خارجة عن القانون مورد إمداد لعمليات تهدف لزعزعة أمن المنطقة”.

وأوضحت أنه “تم تجهيز الضبط اللازم ومصادرة المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

(الأناضول)

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