سوريا.. ضبط 1.3 مليون قرص كبتاغون مخدر قبل تهريبها- (تدوينة)

دمشق: كشفت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، عن ضبط مليون و350 ألف حبّة كبتاغون مخدّرة، “كانت معدّة للتهريب عبر الحدود، وتوقيف عدد من المتورطين وإحالتهم للقضاء”.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، وفق ما نقل بيان لوزارة الداخلية السورية، دون ذكر عدد المتورطين الذين تم توقيفهم، والمكان الذي جرى فيه إحباط التهريب.

وأضاف عيد، أن إحباط تهريب الحبوب المخدرة جاء خلال “عملية نوعية جديدة جاءت ثمرةً لتبادل استخباراتي دقيق بين إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية السورية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالداخلية العراقية، حيث نُفّذت عملية أمنية مشتركة بعد دراسة دقيقة”.

وقبل أسابيع، أعلن عيد، ضبط 13 مستودعا لتصنيع المواد المخدرة، و320 مليون قرص كبتاغون منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد أواخر 2024.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع كان مسؤولا عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي للكبتاغون.

وتفيد تقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد نحو 2.4 مليار دولار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)





